Республиканский трансферт пополнил бюджет Шымкента на 7 миллиардов

В Шымкенте народные избранники утвердили изменения и дополнения в городской бюджет на очередной сессии городского маслихата. Бюджет Шымкента пополнился за счет трансфера из республиканского бюджета на 7 млрд 236 млн тенге.

Завершение строительства школ, прокладка инженерных коммуникаций, социальная помощь инвалидам. Это далеко не весь перечень, куда планируется направить средства.

«На выплату социальной помощи – 1 млрд 61 млн 400 тысяч тенге, на размещение госзаказа в дошкольных учреждениях – 1 млрд 47 млн тенге. В результате объем городского бюджета на 2018 году увеличен с 114, 9 млрд тенге до 122, 1 млрд тенге», — отметила замакима Шымкента Г. Курманбекова.

Глава Шымкента благодарит депутатов за поддержку городских инициатив и подчеркивает: сейчас главное решить вопросы, которые волнуют жителей в первую очередь.

Нурлан Сауранбаев, аким Шымента: «Я был на встречах районных акимов с населением. Практически везде задаются вопросы, связанные с дорогами. А именно: «Когда на их улицах вместо грязи появятся дороги, хотя бы гравийные?». И если посмотреть по вопросам, которые поступили на проект «вопрос акиму», 25 % всех вопросов также связаны с дорогами. Мы примерно подсчитали: если нам выделят полтора миллиарда тенге, то мы до конца года сможем решить этот вопрос. Вторая проблема – тротуары. Родители говорят, что боятся отпускать детей в школу, потому что нет тротуаров и дорога не безопасна. Значит, нужно как можно скорее решить и этот вопрос».

Депутаты городское маслихата предложили оказать свою помощь в решении третьей насущной проблемы.

Нургазы Бухарбаев, депутат городского маслихата: «Много вопросов поступает и по поводу освещения рядом со школами. Может, программу специальную разработать «Светлая дорога в школу», чтобы как можно скорее провести освещение на улицах, на которых расположены школы? И мы, депутаты, готовы в этом вопросе помочь».

На том и порешили. Уже к следующей сессии город должен подготовить свои предложения в денежном выражении. Как проголосуют депутаты, узнаем в феврале.

Саида Турсуметова