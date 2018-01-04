С 1 января курильщиков настигло очередное повышение цены на сигареты. Согласно Постановлению правительства РК, каждые полгода отпускная цена на сигареты повышается на 20 тенге. С нового года минимальная стоимость пачки сигарет составила 340 тенге. Дешевле быть не может.

Причем, очередное повышение цены пачки сигарет будет в этом году еще раз — с 1 июля сигареты будут стоить 360 тенге минимум.

В стране законодательно регулируются цены на алкоголь и сигареты, поэтому минимальная цена на обе категории товаров ежегодно увеличивается.

25 сентября 2017 года утверждено постановление Правительства РК №587 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2007 года №260 «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы».

В соответствии с Постановлением устанавливаются минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра и папиросы: 340 тенге с 1 января до 30 июня 2018 года включительно, 360 тенге — с 1 июля до 31 декабря 2018 года, 380 тенге — с 1 января 2019 года.

Напомним, до 31 декабря 2017 года в Казахстане минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра и папиросы были установлены на уровне 320 тенге.