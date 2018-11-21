Минимальная цена на сигареты в 2022 году составит 520 тенге. Об этом говорится в постановлении правительства, передает Tengrinews.kz.

Как сообщается, на текущий момент минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра и папиросы установлены в размере 360 тенге.

С 1 января по 30 июня 2019 года цена составит 380 тенге. Далее каждые полгода сигареты будут дорожать на 20 тенге.

Отметим, во втором полугодии 2017 года минимальная розничная цена сигарет составляла 320 тенге, в первой половине 2018 года — 340 тенге.