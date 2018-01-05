Посещение зоопарка в Шымкенте снова подорожало. С 1 января 2018 года в связи с повышением размера МРП поднялась цена билета в городской зоопарк. Теперь жителям и гостям Шымкента придется платить 24 тенге 05 тиын за одного человека.

В 2017 году стоимость билета составляла 22 тенге 69 тиын.

«Шокирующую новость» зоопарк сообщил на своей страничке в Фейсбуке. Похоже, что дешевле билета в шымкентский зоопарк нет нигде. На своей странице в соцсетях сотрудники зоопарка разместили так же сравнительную таблицу с ценами билетов в разных городах и не только Казахстана.

К слову, с малышей до года денег за посещение зоопарка не берут.

Напомним, стоимость билета в зоопарк Шымкента обрушилась в мае 2016 года. Если раньше стоимость детского билета была 300, а взрослого 500 тенге, то с началом летних каникул вход подешевел больше чем в десяток раз. 21 тенге 21 тиын нужно было заплатить в 2016 году, чтобы попасть на территорию городского зоосада.

Увидев чеки, посетители порой не верят своим глазам. Если раньше горожане были возмущены дороговизной, то сегодня их настораживает дешевизна билета. Главный бухгалтер зоопарка говорит, что новая цена — в рамках закона.

«Эта стоимость установлена налоговым законодательством. Раньше билет для взрослых стоил порядка 500 тенге, для детей — 200-300. Изменения произошли примерно месяц назад. Теперь стоимость входа 21 тенге 21 тиын», — подтвердила главный бухгалтер зоопарка Замазагуль Орманова.