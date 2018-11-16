Казахстанцев с 1 января 2019 года ожидает очередное повышение цен на табачные изделия.

Ранее правительство приняло поправки, согласно которым минимальные розничные цены на пачку сигарет из 20 штук с первого января следующего года составят 380 тенге. Изменения коснутся сигарет с фильтром, без фильтра, а также папирос.

Повышение цен на сигареты проводится в Казахстане на 20 тенге каждые шесть месяцев: в прошлом году сигареты обходились как минимум в 320 тенге, затем — в 340 тенге, а с 1 июля до 31 декабря 2018 года цена за пачку была установлена в размере 360 тенге.