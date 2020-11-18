Автобусов станет больше, в отдаленные микрорайоны Шымкента начнёт курсировать городской пассажирский транспорт, передает Otyrar.kz

«Осталось немного подождать», — говорит заместитель городского главы Максут Исахов. Он ответил на самые волнующие вопросы горожан в прямом эфире программы «Народ и Власть».

«Мы готовим новую схему маршрута общественного транспорта, туда входит 78 маршрутов. Отмечу, что из них 12 маршрутов мы выведем на линию уже до конца этого года. В первой половине 2021 года мы планируем все 78 маршрутов вывести во все районы нашего города, то есть, во все населенные пункты. Просьба к нашим жителям, немного подождать», — сказал Максут Исахов заместитель акима г. Шымкента.

Злободневный вопрос — оплата проезда электронной картой. Пассажиры общественного транспорта жалуются на дефицит карт, на невозможность оплатить картой «Толем» в автобусах. Кондукторы ссылаются на неработающие валидаторы, а в некоторых автобусах их нет вовсе!

«Если пассажир имеет при себе карту, а в автобусе валидатор не работает, он может просто оплатить 70 тенге, а если у него нет карты при себе, тогда 100 тенге. Сейчас есть те, кому невыгодна работа системы «Толем». В первую очередь — это водители и кондукторы, но система будет вводится, однозначно», — сказал замакима города.

В этом году местные власти рискнули взяться за масштабный ремонт свыше четырёхсот километров дорог. В акимате уверяют, дорожников контролируют от и до — подключены и чиновники, и сотрудники антикоррупционной службы, и эксперты лабораторий качества дорожного полотна. Все недочеты, выявленные во время проверок, подрядчики устраняют за свой счет.

Шуддин Саидов