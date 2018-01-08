Сильнейший туман и гололед — так начнется новая неделя в ЮКО. 8 января РГП «Казгидромет» обещает южанам туман и гололед, а так же существенное понижение температуры.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдет снег, лишь в восточной половине и на юго-западе республики сохраняется погода без осадков. Местами ожидается метель, гололед, туман, усиление ветра.

В Алматинской области ожидается в районе Жаланашколя усиление ветра 23-28 м/с, ночью местами туман. В Актюбинской, Западно-Казахстанской, днем Акмолинской областях ожидается местами метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области днем местами усилится ветер 15-20, порывы 23 м/с, с метелью. В Костанайской области утром и днем ожидается ветер порывы 15-20 м/с, местами метель, гололед, туман.

В Восточно-Казахстанской области в Жарминском районе усилится ветер порывы 15-20 м/с, ночью и утром местами ожидается туман. В Атырауской области ожидается местами туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Мангистауской, местами в Южно-Казахстанской областях – туман, гололед. В Жамбылской области местами — туман, днем гололед. В Кызылординской, ночью Карагандинской областях — местами туман.

В Шымкенте 8 января ожидается туман, влажность воздуха 82%, ожидается снег. Днем воздух в областном центре прогреется до плюс шести градусов. Небольшой ветер, пасмурно.