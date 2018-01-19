У 35-летней жительницы Шымкента родился первенец-богатырь весом в 6 кг

Сейчас мама и её малыш чувствуют себя хорошо, их готовят к выписке, сообщает informburo.kz.

Мальчик — батыр весом свыше шести килограммов родился в Алматы у 35-летней жительницы Шымкента.

Медики называют вес новорождённого мальчика уникальным. Ребёнок родился здоровым с помощью кесарева сечения.

«Такие дети требуют дальнейшего наблюдения и внимания. У роженицы роды прошли с помощью кесарева сечения на 37-й неделе беременности. Так как ребёнок был очень крупным, работала команда высококвалифицированных врачей. Сейчас мама и ребёнок чувствуют себя хорошо и через несколько дней готовятся к выписке домой», – рассказал заведующий отделением «Мать и дитя» научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Камиль Самитов.

В семье у 35-летней жительницы Шымкента это первый ребёнок. Новорождённого назвали Ернар.

По данным отдела статистики научного центра, в 2017 году родились с весом 4 килограмма и более 286 детей, из них более 4,5 кг – семь младенцев.