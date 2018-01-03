В праздничные дни в ЮКО активизировались грабители. Полицейские области несли службу в усиленном режиме и это обстоятельство помогло им задержать преступников по горячим следам. Всего в праздничные дни раскрыто около ста преступлений, совершенных в Шымкенте и ЮКО.

2 января текущего года сотрудники Каратауского ОП УВД Шымкента задержали молодых людей, подозреваемых в краже на дачном массиве Кайнар-булак. В отдел полиции с заявлением обратилась 37-летняя жительница массива — ночью к ней в дом через окно проникли неизвестные лица и похитили золотые изделия, телевизор и другие ценные вещи.

Общий ущерб, нанесенный потерпевшей, составил около 400 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали трех подозреваемых, 1999 и 2000 годов рождения, жителей областного центра. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража». В настоящее время полицейскими проверяется причастность подозревемых к другим аналогичным фактам краж чужого имущества.

В тот же день полицейские Мактааральского района раскрыли ограбление жительницы Жетысая. 1 января в полицию обратилась 35-летняя потерпевшая — прямо возле дома на нее напали неизвестные лица, избили ее, забрали сотовый телефон и кошелек с деньгами. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Мактааральского РУВД задержали подозреваемого, 1978 года рождения, местного жителя.

В качестве вещественных доказательств изъят сотовый телефон. Подозреваемый арестован. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье «Грабеж».

Всего в праздничные дни в ЮКО дежурили порядка 2000 сотрудников органов внутренних дел, отметили в пресс-службе ДВД ЮКО.