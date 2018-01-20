В сгоревшем вместе с людьми автобусе эксперты обнаружили паяльную лампу

Причиной пожара в автобусе на трассе в Актюбинской области стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, передает podrobno.uz.
«Согласно основной версии, причина пожара — это халатное обращение с огнем. На месте происшествия обнаружена паяльная лампа, которая используется с горючей смесью, в частности бензином. В ходе следственных действий и допросов было установлено, что находилась (в автобусе — прим.) емкость пластмассовая с пятью литрами бензина», — рассказал Тургумбаев.
По его словам, следственные органы приступили к допросу пострадавших в пятницу.
«Версия подтверждается показаниями оставшихся в живых. В связи с тем, что двигатель автомашины заглох и в машине было холодно, паяльная лампа использовалась как обогреватель. Она работала более двух часов, естественно, газобензиновая смесь наполнила весь салон автомашины, и когда случайно была пролита емкость с бензином, вспыхнул пожар, который практически сразу, в течение пяти минут, унес жизни всех граждан, которые находились в автобусе», — сообщил подробности произошедшего замминистра.
В то же время власти полностью исключили версию ДТП или криминального происшествия.
«По окончании осмотра места происшествия в автомашине не обнаружено ни одного холодного или огнестрельного оружия, никаких боеприпасов, либо остатков от боеприпасов, то есть эти домыслы полностью исключаются», — сообщил Тургумбаев.
С выжившими в страшной трагедии людьми сейчас работают следственные органы.
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