В Шымкенте гвардейцы спасли жизнь беременной женщине

Военнослужащие-гвардейцы воинской части 6506 спасли жизнь беременной женщине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Вечером 20 января сержант Кенжетай Отарбай, рядовой Турар Уахит и старший сержант Хамиджан Миргазием при несении патрульно-постовой службы, передвигались согласно маршруту по улице Мадели кожа, заметили лежавшую на тротуаре без сознания беременную женщину.

Гвардейцы проверили пульс, начальник патрульной группы сержант К. Отарбай оказал первую медицинскую помощь.

Подложив под нее бронежилет, сержант сделал прямой массаж сердца и искусственное дыхание. В это время старший сержант Х. Миргазием немедленно вызвал карету скорой помощи.

После своевременных действий спасателей женщина пришла в сознание и была госпитализирована в областную больницу, с предварительным диагнозом «гипертония».

Быстрые и незамедлительные действия военнослужащих Национальной гвардии сохранили жизнь не только гражданке Асем Жұмамашевой, но и ее будущему ребенку.