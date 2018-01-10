В Шымкенте легковушка снесла дерево, электрический столб и металлическое ограждение

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь с 9 на 10 января по Тамерлановскому шоссе. По словам очевидцев, автомобиль марки Toyota Corolla двигался на высокой скорости и, не справившись с управлением на скользкой дороге, вылетел в кювет. Сначала черная легковушка снесла дерево, затем с корнем вырвала электрический столб и врезалась в металлическое ограждение.

К счастью водителю Toyota медицинская помощь не понадобилась. Самостоятельно выбравшись из автомобиля, парень вызвал полицию. Теперь молодому лихачу придется восстанавливать не только свой автомобиль, но и крупный ущерб, нанесенный государственному имуществу.