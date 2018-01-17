В Шымкенте общественный прием проведут руководители отделов образования, религий, культуры и госуслуг

18 января 2018 года в здании областного филиала партии «Нур Отан» руководители управлений акимата Южно-Казахстанской области проведут общественный прием граждан.

Цель мероприятия – решение насущных проблем и создание наиболее благоприятных условий для населения.

Общественный прием проведут руководители управлений образования, внутренней политики, по делам религий, культуры и развития языков, информатизации, оказания государственных услуг и архивов. На все вопросы горожан готовы ответить руководители соответствующих управлений.

Общественный прием начнется в 11:00. Для получения дополнительной информации организаторы просят обращаться по телефону: 8 (7252) 35-34-00.