В Шымкенте объявлен в розыск бывший руководитель центра занятости Асылжан Жамалбеков

В Шымкенте объявлен в розыск потомственный чиновник — сын депутата местного маслихата, бывший руководитель центра занятости Асылжан Жамалбеков, пишет time.kz.

Осенью 2017 года директору центра занятости населения Шымкента Асылжану Жамалбекову исполнился 31 год. А уже зимой он скрылся от следствия по делу о хищениях более 430 миллионов тенге, выделенных государством на поддержку безработных.

И хотя подобными историями нынче никого не удивишь, у Асылжана Жамалбекова все же есть своя фишечка — прак­тически все его ближайшие родственники так или иначе служат государству. Один брат в районном акимате, другой — в правоохранительной системе, а отец семейства заседает в областном маслихате…

О том, что в Шымкенте обнаружены махинации с деньгами, выделяемыми государством на программу “Общественные рабочие места”, стало известно еще минувшим летом, когда на специальном брифинге об этом заявил руководитель отдела профилактической работы и контроля комитета госдоходов Минфина Арман Есенбаев.

Он же тогда привел первые факты: в преступную группу, подозреваемую в присвоении этих денег, вошли сотрудники ряда госорганов, в том числе и местные полицейские. У одного из первых задержанных обнаружили 88 печатей, десятки чековых книжек и почти две сотни пластиковых карточек, на которые, по версии следствия, выводились деньги.

Что любопытно, информация о разоблачении в центре занятости населения Шымкента была обнародована 3 августа, а днем ранее, то есть 2 августа, в этот самый центр занятости приезжала сама министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова.

Она как раз находилась в Южном Казахстане с рабочей поездкой и объезжала подведомственные предприятия и организации. А в центре занятости госпожу министра принимал как раз Асылжан Жамалбеков как руководитель этого органа.

К слову, вместе с Дуйсеновой в гости к чиновнику прибыли аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев и мэр Шымкента Габидулла Абдрахимов, тогда еще не отчаливший в столицу.

Фотографии в окружении столь высокопоставленных особ Асыл­жан Жамалбеков с гордостью загрузил на свою страницу в Фейсбуке. Вообще, Асылжан Шарипбекович, как выяснилось, оказался любителем социальных сетей, где регулярно публиковал различные умные мысли и свои фотографии.

Вот тут он дает интервью, о чем сообщает своим друзьям, вот здесь сажает деревья вместе с коллегами, за что получает лайки и одобрительные комментарии. А к своему селфи, размещенному в феврале минувшего года, Жамалбеков написал сопроводительный статус “Спеша заработать на жизнь, не забудь просто жить!”.

С учетом того, что сейчас бывшего директора центра занятости подозревают в многомиллионных хищениях, эта фраза, согласитесь, приобретает особый смысл…

К слову, последнее, что разместил Жамалбеков в Фейс­буке, — благодарность за многочисленные поздравления с днем рождения, который он отмечал 12 ноября.

С тех самых пор о чиновнике в соцсетях ни слуху ни духу.

А все дело в том, что руководитель шымкентского центра занятости населения… исчез. Может быть, поехал отдыхать. Или просто решил немного поменять обстановку. Но так совпало, что как раз в этот период Жамалбековым стали активно интересоваться в правоохранительных органах в рамках следствия по делу о хищениях государственных денег, выделенных на поддержку безработных.

Следователи пытались самостоятельно найти чиновника, но в итоге были вынуждены объявить его в розыск. Объявление с портретом и анкетными данными Жамалбекова уже разослано во все отделения полиции ЮКО.

Любителя Фейсбука и селфи считают организатором преступной группы, которая с 2015 по 2017 год присваивала себе государственные деньги, выделенные по соцпрограммам. Общий ущерб, установленный следствием, впечатляет — 437 миллионов 385 тысяч тенге.

А ведь вряд ли кто-нибудь думал, что Асылжан Жамалбеков может быть причастен к таким преступлениям. Дело в том, что 31-летний подозреваемый — выходец из очень хорошей семьи Шымкента. Его родственников знают далеко за пределами Южно-Казахстанской области.

Например, родной брат Асылжана Ержигит Шарипбеков служит заместителем акима Сайрамского района области. Другой брат — Нуржан Жамалбеков — ранее весьма успешно трудился в прокуратуре ЮКО и правоохранительных органах, но затем не прошел аттестацию. А их отец Шарипбек Жамалбек — депутат областного маслихата, руководитель “Гражданского альянса” в своем регионе, еще совсем недавно занимавший очень высокие посты в местном филиале “Нур Ота­на” и даже возглавлявший комиссию партийного контроля.

Разве можно поверить, что выходец из такой семьи “проклятый расхититель государственной собственности”?

Впрочем, следствие покажет.

Михаил Козачков