В Шымкенте ославленного после секс-скандала имама все-таки уволили

В Шымкенте без работы остался имам и теолог, который прославился на весь регион из-за секс-скандала. Руководитель центра по исследованию проблем религии Южно-Казахстанской области будет уволен по решению суда, сообщает КТК.

Имя Нуржана Турсынбая прогремело на регион 8 месяцев назад после сексуального скандала. Тогда в главном герое интимного видео, выложенного в интернет, некоторые узнали имама и отца четверых детей. Турсынбаю пришлось уволиться, и он несколько месяцев доказывал через суд, что в пикантном 8-минутном видео любовным развлечениям придается не он, а человек на него похожий.

В конце ноября его все-таки восстановили в должности руководителя центра по исследованию проблем религии.

Правда, в кресло начальника Нуржан Турсынбай вернулся ненадолго. Спустя полтора месяца управление по делам религии ЮКО подало апелляцию, и сегодня горе-имам узнал, что кабинет начальника снова придется освободить. К слову, на суд Турсынбай почему-то не пришел.

Напомним, это не единственный скандал, в центре которого оказался Нуржан Турсынбай. Не далее как в первых числах января сотрудников исследовательского центра областного управления по делам религий в Шымкенте утром не пустили на рабочие места. Около 20 работников центра были вынуждены простоять перед арендованным ими зданием.

Причиной тому стало отсутствие письменной договоренности между руководством помещения и начальником государственного учреждения Нуржаном Турсынбаем. Как утверждают владельцы здания, эта была вынужденная мера, так как в прошлый раз Нуржан Турсынбай не выплатил аренду за 3 месяца и задолжал около 3 млн. тенге.