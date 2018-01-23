В Шымкенте осудили мужчину за двойное нападение на отделение Kaspi Bank. Судья приговорил подсудимого к 12 годам в колонии строгого режима, с полной конфискацией имущества, сообщает informburo.kz.

В Специализированном межрайонном уголовном суде Шымкента вынесли приговор 45-летнему жителю Алматы Леониду Коломейцеву. Его признали виновным в двух разбойных нападениях на отделения Kaspi Bank: в сентябре 2016 года в Алматы и октябре 2017 года в Шымкенте.

Подсудимого приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимального уровня безопасности и с полной конфискацией имущества.

Из материалов дела следует, что перед тем, как совершить нападение, Леонид Коломейцев работал три года инкассатором в Kaspi Bank. Уволился он в июле 2016 года, а уже в сентябре совершил первое нападение в Алматы. По горячим следам полиция его не задержала, и Коломейцев даже открыл в банке два кредита, которые покрыл уже новым ограблением в Шымкенте.

«Работал инкассатором-сборщиком в АО «Kaspi Bank» с 2013 года по июль 2016 года. Из-за травмы руки уволился и уже в сентябре совершил нападение, так как прекрасно знает график работы, сбор денег когда происходит, был хорошо знаком с системой банка. По алматинскому эпизоду он все деньги истратил. А по шымкентскому – похитил 15 млн тенге, 23 тысячи долларов и 85 тыс рублей. Из этих денег 13,7 млн тенге, 20,6 долларов и 85 тысяч рублей возвращено в банк. На недостающую сумму Kaspi Bank подал исковое заявление, оно полностью удовлетворено судом», – прокомментировал судья СМУС Самиддин Темиралиев.

О разбойном нападении на отделение банка в Шымкенте стало известно 16 октября 2017 года. Неизвестный ворвался в отделение Kaspi Bank. Сотрудники банка немедленно активировали тревожную кнопку и вызвали полицию. Преступнику удалось скрыться до прибытия полиции. Никто из клиентов и сотрудников банка не пострадал.

Позже стало известно, что нападавший был в маске. Угрожая топором и дымящимся веществом, он потребовал деньги.

Адвокат подсудимого считает, что 12 лет – слишком суровый приговор, и готов подать апелляцию.