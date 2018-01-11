В Шымкенте военнослужащий выманил у предпринимателя 3,5 млн. тенге под предлогом участия в госзакупках, передает Kazakhstan Today.

Подсудимый К., используя свое служебное положение, сказал потерпевшему У., что в войсковой части будут проводиться госзакупки для установки камер видеонаблюдения. При этом подсудимый заверил, что для участия в тендере необходимо оплатить гарантийный взнос, на что потерпевший дал свое согласие, рассказали в пресс-службе Военного суда РК.

«Далее подсудимый К., получив у гражданина У. денежные средства в размере 3 500 000 тенге якобы в счет гарантийного взноса за участие в тендере, присвоил и растратил их по своему усмотрению, тем самым причинив последнему материальный ущерб в крупном размере. В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме и возместил причиненный вред потерпевшему», — отметили в суде.

Военный суд Шымкентского гарнизона признал К. виновным в совершении уголовного правонарушения по статье «Мошенничество». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. На основании статьи 63 УК РК наказание назначено условно.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.