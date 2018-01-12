В Шымкенте закончился уголь

В Шымкенте уголь подешевел и скоропостижно закончился. Топливная база не может удовлетворить спрос жителей и предпринимателей, занимающихся тепличным хозяйством. Твердое топливо из Шубарколя отпускают предприятиям по 13 тысяч тенге за тонну.

Больше уголь не может получить никто. Работники топливной базы созваниваются с карагандинскими поставщиками, ответ один: нет угля.

Полтора часа за рулём по гололёду — из Казыгуртского района в Шымкент, оказались напрасны. На топливной базе жителю села Жана Базар Нурлану Агабекову советуют возвращаться обратно — порожняком. И такая ситуация повторяется из года в год.

«Второй день приезжаю в надежде купить уголь. А его всё нет. В топбазе уверяют — в продаже твердого топлива нет. А у нас — в селе Жана базар, жители отапливают дома углем. Опять будут меня ругать, что не привез его. Тем более, что сейчас угля надо гораздо больше. На улице похолодало», — нервничает Нурлан Агабеков, житель Казыгуртского района.

А вот пенсионерке Галине Камневой повезло. Работники топливной базы вошли в положение женщины и отпустили ей пятидесятикилограммовый мешок с углём.

«Очень холодно — замерзла. Что делать, все дорого сейчас. Мешок угля купила за 1100 тенге, а стоил 1200 тенге… Хоть что-то дешевеет», — говорит Галина Камнева, жительница Зеленой балки.

Уголь действительно подешевел. Тонна твердого топлива стоит сегодня 13 тысяч тенге. Вначале продавали по 16 тысяч. Правда отпускают его только крупным предприятиям. Этот грузовик повезет шубаркульский уголь на кирпичный завод. Предприятие запросило мелкий.

Удовлетворить спрос всех жителей и предпринимателей, занимающихся тепличным хозяйством, топливная база не может. У многих просто встал бизнес. Отгружено лишь 20% от запланированного объема. Работники топливной базы постоянно созваниваются с карагандинскими поставщиками.

«Страдают от этого народ и хозяйства юга, занимающиеся тепличным хозяйством», — говорит Ануар Томанов, менеджер топбазы.

Потерявшие всякую надежду, крестьяне ищут выход из сложившейся ситуации. Так, Нурбек Тогаев — житель села Жидели, с этого года перевел теплицу на газовое оборудование.

«Уже успел посадить саженцы капусты. В прошлые годы из-за отсутствия угля не смог держать температуру в теплице, всё что посадил — замерзло. Сколько расходов было. Остался в убытке. Хоть и газ дорогой, деваться некуда. Подключил. Семью кормить надо», — рассказывает Нурбек Тогаев, житель села Жидели.

Это хоть и выход из положения, но далеко не решение проблемы. Многие тепличные хозяйства не могут себе позволить провести газ в теплицы. Вот и приходится ждать, когда карагандинские поставщики, наконец, отпустят шымкентцам уголь.

Шынар Оразова