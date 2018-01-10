В ЮКО детей с ДЦП будет лечить немецкий робот. Сегодня в Шымкенте открылись сразу два новых реабилитационных центра для «особых» детей.

Сразу два специализированных реабилитационных центра для детей до трех и от 3 до 15 лет открыли свои двери. Логопеды, дефектологи, эрготеропевты, монтесоротерапевты и ипотерапевты занимаются с детьми, страдающими церебральным параличом. Выполняют специальные задания и родители. После выписки все упражнения им придется повторять в домашних условиях.

Зарина Калдыбекова, жительница Шымкента: «Моей дочери всего год и 7 месяцев. Но мы уже проходим лечение в шестой раз. Ранее мы ездили в астанинские центры. Для ребенка это очень тяжело. Теперь впервые проходим лечение здесь. Очень радует форма проведения лечения, получаем все виды услуг. И параллельно сами обучаемся. Ведь в следующий раз сможем пройти лечение через год, а за этот период мы должны сами работать с ребенком».

За особенными детьми следят по-особому. Ежедневно делают массажи, ЛФК, занимаются физическими упражнениями в бассейне и на специальном роботизированном аппарате германского производства, который во время работы запускает механизм ходьбы и позволяет в дальнейшем полностью восстановить способность прямохождения и мобильности пациентов.

Асан Шокатай, главный врач детского реабилитационного центра: «Мы недавно приобрели оборудование, которое имеется только в Астане и у нас. Этот аппарат способствует не ходящим и не сидящим детям помочь встать и ходить самостоятельно. Когда дети находятся в этом аппарате в суставы подается тепло и энергия. При этом восстанавливается мышечная память. И после второго — третьего сеанса дети самостоятельно пытаются сидеть, стоять и ходить».

Оба учреждения рассчитаны на 100 человек. Ежегодно здесь могут принимать более трех тысяч детей. А чтобы оказывать услуги правильно и качественно, врачей планируют отправлять на обучение в ближнее и дельнее зарубежье. Скоро и в нашу область прибудут тренеры из Германии для повышения квалификации шымкентских врачей.

Николай Путилин