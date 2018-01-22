В ЮКО полицейские с начала года изъяли 8 единиц незарегистрированного оружия

В рамках проводимых оперативно-профилактических мероприятий сотрудники Управления административной полиции ДВД ЮКО с начала 2018 года изъяли у граждан 8 единиц незарегистрированного оружия, в том числе 4 единицы гладкоствольного оружия.

К примеру, в г. Туркестане полицейские в ходе проверки выявили факт незаконно хранящегося оружия. В доме одного из местных жителей сотрудники УВД Туркестана обнаружили незарегистрированное охотничье ружье 16 калибра.

Как выяснили полицейские, разрешительных документов на оружие у хозяина дома не оказалось. Стражи порядка изъяли охотничье оружие и направили на экспертизу.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

В свою очередь полицейские Южно-Казахстанской области еще раз напоминают гражданам, о том, что добровольная сдача незаконно хранящегося огнестрельного оружия не влечет за собой административной и уголовной ответственности.

Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО