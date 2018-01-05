В ЮКО сдали 19 мостов и дороги, протяженностью 762,2 км

В 2017 году в Южно-Казахстанской области был начат ремонт 1543,3 км дорог и 19 мостов. В результате проделанных работ, в прошлом году в регионе сданы дороги, протяженностью 762,2 км и 19 мостов, пишет пресс-служба акима ЮКО.

Оставшиеся 781,1 км дорог намерены сдать в этом году. На эти цели из бюджета области выделено 27 млрд. 269,2 млн. тенге. Из них 6,5 млрд. тенге — на строительство 51 объекта областного значения, 9,8 млрд. тенге — для 417 объектов районного и городского значений и 10,9 млрд. тенге — для 112 объектов в Шымкенте.

Эти цифры сообщили в областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Напомним, общая протяженность автомобильных дорог области и улиц населенных пунктов составляет 20 928,9 км. Из них 837 километров республиканского, 4261,2 километров областного и 1 642,7 километров районного значений. Протяженность улиц города Шымкента составляет 2810,9 километров.

Из 51 объекта, отремонтированных в конце прошлого года введены в эксплуатацию 22, оставшиеся 29 являются переходящими на 2018 год. Если сравнивать промежуток 2016-2017 годов, наблюдается рост по всем показателям сферы автомобильных дорог.

В частности, число объектов увеличилось на 147,4 процентов, протяженность дорог – на 158,5 процентов, объем выделенных средств – 106,5 процентов.

Отметим, что вдоль автомобильных дорог областного значения на территории региона насчитывается 410 мостов. Из них 291 – в удовлетворительном состоянии, 119 мостов требуют ремонта. В этом году 19 из них уже прошли капитальный ремонт. Вместе с тем, разрабатываются соответствующие документы для проведения строительно-монтажных работ 24 мостов. Для оставшихся 77 мостов, в зависимости от выделенных средств будут поэтапно разрабатываться соответствующие документы.

Напомним, работы по техническому обслуживанию мостов осуществляет государственное коммунальное учреждение «Оңтүстік жолдары».