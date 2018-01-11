Ветер, гололед, туман — в прогнозе на 12 января по ЮКО мало что изменилось. Оперативная служба ДЧС ЮКО распространила штормовое предупреждение в котором отмечено усиление ветра до 20 метров в секунду, гололед и туманы в отдельных районах.

В ближайшие дни ожидается еще и резкое понижение температуры воздуха

12 января по-прежнему большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона, и связанных с ней атмосферных фронтальных разделов, в связи с этим местами пройдет снег, ожидается туман, гололед, усиление ветра с метелью, пишет РГП «Казгидромет».

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях усиление ветра местами 15-20, ночью в Акмолинской порывы 25 м/с, местами метель, в Костанайской области местами ожидается туман.

В Карагандинской области ночью на большей части, днем местами — усиление ветра 15-20 м/с с метелью.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, туман, гололед, метель.

В Алматинской, Мангистауской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской области местами ожидается туман, гололед.

Атмосферные фронты, связанные с высотным циклоном, в предстоящие трое суток будут перемещаться через территорию Казахстана. И с ними в большинстве областей ожидаются снегопады, сильные западные и северо-западные ветры, в северных, центральных и восточных областях метели, на юге и юго-востоке гололёд.

Над севером Скандинавского полуострова уже формируется холодный антициклон, который постепенно будет смещаться в юго-восточном направлении, и уже 13 января вызовет значительное понижение температуры воздуха на большей части Казахстана.

В Шымкенте 12 января ожидается преимущественно солнечная погода, переменная облачность. Температура воздуха днем плюс два градуса, ночью — минус четыре. Осадков не ожидается, особого ветра тоже.