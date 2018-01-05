Выходной день празднования Рождества переноситься не будет. В этом году 7 января — день Рождества Христова выпадает на воскресенье. Переноса выходного дня не будет, так как праздник в Казахстане не считается государственным.

Согласно закону «О праздниках в Республике Казахстан» при совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.

Но православное Рождество 7 января и первый день Курбан-айта (в 2018 году Курбан-айт начнется 21 августа) не входят в список национальных праздников и государственных праздников, указанных в этом законе.

Поэтому выходной день переноситься на понедельник не будет.

Сколько будут отдыхать казахстанцы в 2018 году и какие праздники в этом году переносятся, можно прочитать здесь: Сколько дней казахстанцы отдохнут в 2018 году.