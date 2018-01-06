Жителя ЮКО осудили за двойное убийство 20-летней давности в России

Накануне нового года в Шымкенте было завершено судебное разбирательство по двойному убийству, произошедшему 19 лет назад в России. Обвинение было предъявлено 54-летнему южноказахстанцу Алену Бейсенбаеву. Жюри присяжных признали его виновным.

В результате мужчина был приговорен к 20 годам строгого режима. С подробностями об одном из самых сложных судебных процессов прошлого года корреспондент ТК «Отырар TV» Данил Шемратов.

Суд прошел с участием присяжных заседателей. Прокурор обвинения утверждал, что Ален Бейсенбаев, находясь в коммерческой командировке в российском Кургане, совершил разбойное нападение на хозяев арендованной квартиры. Бейсенбаев жестоко расправился с супругами Котик. Чудом осталась жива лишь их родственница Софья Лускина.

Абинур Карабаев, судья СМУС: «Он нанес многочисленные удары по голове, по телу, причинил телесные повреждения. В результате Котик Любовь скончалась на месте, ее муж умер в больнице, не приходя в сознание, пять дней спустя. Лускина получила множество травм. Она потеряла сознание, было очень много крови на подушке, преступник подумал, что она умерла».

Кровавая бойня произошла 19 лет назад. По горячим следам раскрыть преступление не удалось. В деле до сих пор остается немало белых пятен. Так и осталось загадкой почему единственная выжившая после нападения Софья Лускина, отказалась приехать в суд для дачи показаний.

«К сожалению, Лускина — она гражданка Израиля преклонных лет, сослалась, что в суд приехать не может, подробностей происшествия теперь уже не помнит и не хочет это вспоминать. Ни к кому претензий не имеет», — было объявлено в зале суда.

Следствие не нашло и орудие преступлений. За годы была потеряна одежда убитых, исчезли и ряд других вещдоков.

Сам обвиняемый утверждает, что действительно снимал квартиру у погибших, и в тот день придя домой, обнаружил хозяев уже мёртвыми, в луже крови. Испугавшись, что дело повесят на него, Ален Бейсенбаев срочно выехал в Казахстан. Все эти годы он ни от кого не скрывался. Дважды давал показания как свидетель. Тем не менее, суд присяжных признал его виновным.

Абинур Карабаев, судья СМУС: «Так решили присяжные заседатели, и я не могу сказать почему. Но по делу есть ряд доказательств. Лускина впоследствии показала, что в ее комнату зашел этот человек, ударил ее по голове. Его видели соседи. Одна соседка пришла — он ей двери открыл. Вторая соседка сказала, что когда она пришла к ним, ей дверь открыл Котик Анатолий, за ним стоял этот парень. Котик при этом был в каком-то состоянии непонятном».

Ален Бейсенбаев приговорен к 20 годам заключения. Его адвокаты заявили, что будут подавать апелляцию.

Данил Шемратов