Контрольный выстрел в голову: убийство в Арыси могло быть целенаправленным

Перестрелка взбудоражила жителей Арыси.

Там третьи сутки ищут подозреваемых в резонансном убийстве, объявлен план «Перехват». Двое мужчин пришли в дом к известному в городе спортсмену и открыли огонь. В результате два человека погибли на месте, еще двое попали в больницу с ранениями.

Ораз Акылбеков, очевидец:

«Услышал хлопки, мы с еще одним соседом пошли узнать, что там происходит. Увидели человека небольшого роста, в военной форме, с закрытым лицом, только глаза было видно. С оружием в руках. Мне показалось, как будто автомат. Он крикнул нам, чтобы мы быстро ушли. Мы зашли за калитку. А потом увидели, как второй, тоже в форме военной, вышел, и они скрылись на мотоцикле».

Один из погибших, хозяин дома Алмас Жолдасов, бывший спортсмен, боксер, призер и чемпион многих соревнований. Последние 20 лет он жил в Алматы, но часто бывал на родине в Арыси, где строил дом. Местные жители рассказывают, что он помогал молодым спортсменам. Вот и в этот раз с ним был 23-летний Жандаулет Кабылов. Он тоже погиб. Свидетели говорят, у обоих были огнестрельные ранения в голову. Похоже, что преступники, сделали контрольные выстрелы.

Еще двое мужчин, находившиеся во дворе дома, получили ранения. Один из них – друг хозяина дома, полицейский, официально он был в отпуске. Оба пострадавших в больнице.

Талгат Таджименов, заведующий хирургическим отделением районной центральной больницы:

«Второго пациента, который выжил рассказывают ранили сайгой. У него повреждена головка плечевой кости, а затем пуля попала в верхнюю треть ключицы и затылочную область. Сейчас пуля остается сам по себе в организме».

Розыск подозреваемых полицейские ведут третий день. Стражи порядка останавливают подозрительные автомобили, проверяют документы у водителей, и осматривают транспорт.

Правоохранители заявили: они не могут раскрыть личности подозреваемых и опубликовать их фотографии, расследование носит конфиденциальный характер. По некоторым данным, оба являются уроженцами Арыси, им по 19 лет.

Ермек Сарсенбаев, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции ДП Туркестанской области:

«В настоящее время сформирована специальная оперативно-следственная группа и принят план их поимки. Принимаются необходимые меры по установлению и задержанию подозреваемых. Обстановка происшествия уточняется».

Погибших похоронили в Арыси. У Алмаса Жолдасова осталось пятеро детей. У Жандаулета Кабилова, который женился в прошлом году, — жена и новорожденный малыш.