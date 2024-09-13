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Жуткая расправа в Келесском районе Туркестанской области. Убита женщина и её несовершеннолетняя дочь.

В социальных сетях распространилась информация о том, что подозреваемый в чудовищном преступлении работал преподавателем и домогался 16-летней школьницы. Мать написала заявление и его уволили. После чего мужчина решил расправиться с семьей. В рассылаемом сообщении, неизвестные также пишут, что девочка перед смертью была изнасилована. В полиции факт убийства подтвердили.

«Полицией возбуждено уголовное дело по факту убийства жительницы Туркестанской области и её несовершеннолетней дочери. Подозреваемый задержан по «горячим следам» и водворён в ИВС. В настоящее время ведутся необходимые оперативно-следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Полиция призывает граждан не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам», — рассказал Асылжан Калдарбеков, заместитель начальника Департамента полиции Туркестанской области.

В полиции рассказали, что факт изнасилования несовершеннолетней не подтвердился. В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье «Убийство». В управлении образования заявили, что задержанный не работает в сфере образования.