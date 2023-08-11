Заказчик и два исполнителя подозреваемые в убийстве задержаны в Арыси

Трое подозреваемых задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Арыси, передает OTYRAR.

Напомним, 5 августа неизвестные проникли на территорию строящегося дома, выстрелили из оружия и скрылись. Хозяйка и ее знакомый скончались от полученных травм, еще двое были доставлены в больницу.

Данный факт зафиксирован по статье 99 УК РК «убийство», начато расследование. Трое подозреваемых были заключены в изолятор временного содержания. У них изъяли оружие» Сайга » и гладкоствольные дробовики 12 калибра, мотоциклы и маски.