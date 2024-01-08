Жестокая расправа в Шымкенте: подозреваемому может грозить до 20 лет тюрьмы

5 января Шымкент взбудоражила череда убийств двух мужчин и ножевое ранение одного человека, подозреваемого задержали, передает OTYRAR.

Пациенту немедленно сделали операцию. Неслыханные по своей дерзости убийства в Шымкенте обсуждает последние дни вся страна. Истекающего кровью 48-летнего пациента привезли в реанимацию, в крайне тяжелом состоянии.

Кайратбек Тагайбекович, врач-нейрохирург городской клинической больницы №1:

«4-го января в 17:15 поступил пациент с многочисленными ранениями. На момент поступление состояние было очень тяжелое. С множественными колото-резаными ранениями в области ключицы слева, с повреждением сосудисто-нервного пучка плечевого сплетения. Колото-резаное ранение передней поверхности шеи. Благодаря своевременно сделанной операции, состояние пациента стабильное».

Полицейские бросили все силы на поимку подозреваемого в серии чудовищной расправы. Ориентировка с его фотографией была разослана во все полицейские подразделения. Подозреваемого удалось задержать. Он уже дает признательные показания. По некоторым данным, ему 28 лет, он безработный.

Пресс-служба ДП г. Шымкента: «Подозреваемый арестован. По факту совершения особо тяжкого преступления возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. Назначены необходимые экспертизы. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению».

Что послужило мотивом убийств, предстоит выяснить следствию. Если вина задержанного будет доказана и подозреваемого признают вменяемым ему грозит до 20 лет лишения свободы. Меру пресечения должен определить суд.