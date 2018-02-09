Начистоту. Первый отчет нового акима Шымкента Нурлана Сауранбаева

Начистоту. Отчетная встреча акима города Шымкента Нурлана Сауранбаева с населением прошла максимально демократично. Люди открыто говорили о своих проблемах, а вопросов-заготовок, как это бывало на прежних отчетах, не было. Правда, некоторые заявители посчитали, что микрофон им не нужен, и о своей правде предпочли прокричать.

Впрочем, обо всем по-порядку.

У здания, где должна пройти отчетная встреча акима Шымкента с населением дежурят кареты скорой медицинской помощи и пожарные. Оно и понятно – людей в зале много, а потому дежурство этих служб необходимая мера.

По регламенту сначала собравшимся показали фильм о достижениях, которых добился город в 2017 году, а затем аким Шымкента рассказал о приоритетах в работе акимата на 2018 год. Самый первый и самый важный – работа с обращениями жителей.

А пока одни выстраивались в очередь к микрофонам, чтобы озвучить свою проблему, другие предпочли не тратить время даром и, устроившись поудобнее, отправились в объятия Морфея.

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Те же, кто ждал этой встречи, обратились к чиновникам, как к последней инстанции. К слову, были и те, кто разуверился в возможностях местной исполнительной настолько, что сходу признается – никаких дифирамбов в адрес отцов города не ждите.

Сделайте что-нибудь с этой женщиной…

«Добрый день, наши акимы, отцы нашего города и области. Обратите, пожалуйста, внимание на меня, пенсионерку, которая пять лет ходит, но ничего добиться не может. Дифирамбы я вам петь не буду, простите меня за это. Таких, как я здесь 25 человек, которые ходят к вам, обивают пороги, но все безрезультатно.

Наш поселок находится между территорией железнодорожного вокзала и ткацкой фабрикой, которая работает только когда приезжает наш президент. Все остальное время люди сидят без работы.

В 2016 году с помощью Кушерова вашими людьми были поданы в суд документы, что городская земля – дорога, приватизирована. И до сих пор мне говорят — идите в юстицию, в юстиции отправляют в прокуратуру. А хозяева в нашем городе есть?! Я задаю этот вопрос обоим акимам, потому что я сейчас получила возможность задать свой вопрос. Так как к акиму области я записывалась на прием с 26 октября 2016 года, и я нахожусь в списке – меня никто не принял. Есть официальная бумага, что я в списке. Но когда дойдет моя очередь в этом списке, я не знаю.

К нашему акиму города меня один раз пустили и это было в пятнадцатом году. Он тогда хорошо сказал – сделайте что-нибудь с этой женщиной. И со мной сделали, что я пять лет не могу попасть в свою квартиру! Потому что эту землю продали. Здесь тоже сидит женщина. Ей 80 лет. Ей тоже заложили ворота. Мы с ней в одинаковом положении. Простите, я не знаю, как решать эту проблему. После этих пяти лет на меня подали в суд, что я незаконно занимаю землю! Там, где должны быть мои хозпостройки, построено три частных дома, при этом никаких документов на эти дома не найти!»

Аким ЮКО, присутствовавший на совещании пообещал, что больше никто не отложит его встречу с заявительницей и пообещал принять ее в ближайшие дни.

Столица образцовой культуры

Один из неравнодушных жителей города поднял вопрос санитарного состояния подъездов к Шымкенту вдоль железной дороги: «Мы планируем стать культурной столицей СНГ в 2020 году, но посмотрите, как город встречает путешественников, передвигающихся на поездах. Это же ужас – кругом мусор, консервные банки, пакеты. А ведь именно с этой стороны к нам в город приезжают поезда из Москвы, Астаны и Алматы. Что подумают гости, въезжающие в город?»

Жители населенного пункта Жанаталап попросили обратить внимание на канализационные сети района.

У жителей отдаленных районов города общие проблемы – дороги, транспорт и коммуникации.

Дорога в школу

Были и те, кто поделился своими переживаниями за детей: «Мой ребенок каждый день, когда ходит в школу, подвергает свою жизнь опасности, потому что улица неосвещенная, тротуара нет и дети идут вместе с машинами в одном потоке. Нельзя ли хоть что-то сделать ради здоровья и безопасности наших детей. Мой ребенок учится в третьей школе».

Аким Шымкента подчеркнул – он разделяет беспокойство родителей: «Сейчас мы провели анализ улиц. На которых расположены школы и приняли специальную программу, в рамках которой в первую очередь мы будем устанавливать освещение именно на этих улицах. На них же до конца года будут построены тротуары. Кроме того, там, где это необходимо, будут установлены искусственные дорожные неровности, чтобы максимально обезопасить дорогу в школу для наших детей».

Не обошлось и без скандала. Как обычно, кто-то спутал демократию с анархией и предпочел озвучить свой вопрос с места, не дожидаясь микрофона. Благо, в этот раз обошлось без драк за микрофон.

Язык мой — друг мой

Отвечая на вопросы горожан, аким Шымкента поставил жирную точку в вопросе о родном языке. Замечание градоначальника районному акиму о необходимости проводить встречи на двух языках: государственном и русском уже несколько недель не дает покоя отдельным горожанам и журналистам.

Об отношении градоначальника к госязыку задал вопрос Шалатай Мырзахметов: «Уважаемый Нурлан Ермекович, недавно в СМИ прошла информация, что вы вынесли предупреждение чиновнику, который на встрече с населением отчитался на государственном языке. И в СМИ заявили, что вы ограничили использование государственного языка. У меня к вам вопрос: когда вы выносили это предупреждение и ставили ограничение, вы считаете, что полностью поддерживаете политику главы государства в отношении языков?»

Вместо ответа Нурлан Сауранбаев привел слова известных людей – активиста Рыскалиева и дагестанского поэта Расула Гамзатова: «Господин Мырзахметов, я хотел бы ответить на него словами двух известных людей. Первый – активист Кайрат Рыскулбеков, который сказал: «Қайрат деген атым бар, Қазақ деген затым бар, Еркек тоқты құрбандық. Атам десең атыңдар!». А второй – дагестанский поэт Расул Гамзатов, сказавший: «Если завтра умрет мой язык, я готов умереть сегодня!». Надеюсь, что и вы тоже готовы, как и я».

А подытожил отчет аким области Жансеит Туймебаев. Он подчеркнул – на дворе давно уже не Советский Союз, а потому необходимо меняться самим и свои требования к местной исполнительной власти.

Саида Турсуметова