В Шымкенте все спокойно? Сегодня в акимате города прошло совещание с владельцами объектов массового скопления людей – рынков, торговых домов, торгово-развлекательных центров. Предприниматели настолько уверены, что их объекты безопасны, что откровенничать с чиновниками и ЧС-никами не спешили. Между тем, последние говорят – проблем в наших торговых точках немало.

Более 30 рынков, 40 торговых домов, 90 гостиниц и хостелов – в целом же более 160 объектов, работает в Шымкенте. Насколько они отвечают требованиям безопасности? – с таким вопросом обратился заместитель акима Шымкента.

Тимур Баймуханов: «Поймите, эта наша встреча проводится не для галочки. Мы должны дать понять людям, насколько безопасны для посещений ваши объекты».

Только откровенничать и говорить открыто предприниматели почему-то не спешили. И только после долгих уговоров таки начали рассказывать, что они делают для обеспечения безопасности.

Руководители рынков также подключились к диалогу и заверили присутствующих, мол, проходы у них товаром не завалены, а все выходы открыты. Владельцы кинотеатров также убеждают – двери в кинотеатрах не запираются. Вот только руководитель областного департамента по ЧС иного мнения. Говорит, проверки выявляют много численные нарушения.

«Мы проводим проверки плановые. В ходе этих проверок бывает, что и пожарная сигнализация не работает, и двери запасного выхода закрыты, да и на рынках сами же видите – проходы бывают завалены. Пожарные гидранты тоже вызывают вопросы, — говорит начальник управления ДЧС ЮКО Бахадыр Зафаров. — Так, в прошлом году было проверено 80 объектов торговли. Четыре из них – ТРЦ. Результаты неутешительны — только один из 4 отвечает всем требованиям безопасности. Три – нет. Из 51 торгового центра 38 проверено и только 8 из них отвечают требованиям безопасности. Кроме того, только два из более чем 30 рынков соответствуют нормам безопасности. И если предприниматель ликвидирует все недочеты, то в следующем году его не проверяют. Если же нет, по решению суда налагается более внушительный по сравнению с первоначальным, размер штрафа – 200 МРП».

К слову, самые частые нарушения очень схожи с теми, что были в «Зимней вишне» в Кемерово. Так или иначе, все присутствовавшие на встрече предприниматели заверяют, они – за безопасность и даже готовы не просто к внеплановым проверкам, но и обращаются в департамент по ЧС с просьбой провести внеплановые учения на их территории. Хочется верить, что места массового скопления людей действительно безопасны и у нас сценарий кемеровской трагедии не повторится. Во всяком случае, с завтрашнего дня во всех торговых домах, развлекательных центрах и на рынках пройдут учения.

По информации специалистов ЧС с 2013 по 2017 годы в Шымкенте было 14 пожаров в местах массового скопления людей: 2 в торговых домах, 12 на рынках. Был причинен значительный материальный ущерб.

Саида Турсуметова