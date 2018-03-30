Мороженое стало причиной массового отравления в Шымкенте. В городскую инфекционную больницу за два дня поступило 23 человека. Троих доставили в больницу 28 марта, еще двадцать, причем, все они — дети, привезли накануне, 29 марта.

Эти сутки врачи областной инфекционной больницы запомнят надолго. За помощью обратились 61 человек! В итоге, мягкое фруктовое мороженое стало причиной госпитализации 41-го человека. У всех как один врачи диагностировали острую кишечную инфекцию. Среди тех, кто оказался на больничной койке — 20 детей: от пяти до 18 лет.

«С 29 марта 2018 года в областную инфекционную больницу массово стали поступать больные, с острым кишечным отравлением. Из поступивших: 21 взрослый, 11 детей до 14 лет и 7 подростков (в возрасте от 15 до 18 лет). Трое больных госпитализированы в отделение реанимации, в том числе беременная женщина и два подростка», — говорит Калмахан Иманалина, заместитель начальника управления здравоохранения ЮКО.

Как утверждают родители, мороженое их дети ели 27 и 28 марта.

«Мой 17-летний сынок лежит в реанимации. 27 марта он гулял в Технопарке. После прогулки, купил мороженое в киоске «Южное». На следующий день у него начались жуткие боли в животе», — говорит Ислам Ахметжанов, житель г. Шымкента.

«27 марта, примерно в половине шестого вечера, моя 13-летняя дочь и двое племянников, приехавшие в гости из Караганды, купили мороженое в кафе «Южное». На следующий день, ближе к обеду, дети стали жаловаться на боли в животе, начался рвотный позыв, поднялась температура. Мы сначала пытались своими силами помочь детям, но в 4 утра всё же вызвали скорую помощь. Им было совсем плохо», — рассказывает Калмахан Ерментаев, житель г. Шымкента.

«Я сразу поняла, что мои дети отравились мороженым, купленным в киоске «Южное». Потому что один из моих детей не стал его есть, сразу выбросил, не понравилось. Вот он сейчас дома, с ним всё хорошо. А все остальные мои дети и родственники попали в больницу. Я собираюсь выразить свое недовольство продавцам», — говорит Камила Санаева, жительница г. Шымкента.

Но, выразить недовольство продавцам многодетной матери не удалось. Торговая точка закрыта, территория оцеплена, сейчас здесь работают полицейские и санитарная служба.

По словам родителей, чьи дети сегодня находятся на лечении в инфекционной больнице Шымкента, дети приобретали и ели мороженное только приобретенное именно в кафе «Южное». Правоохранительные органы опечатали его и ведут проверку совместно с СЭС.

По предварительным данным, подготовка смеси для мороженого осуществлялась в домашних условиях, в связи с чем начата проверка условий изготовления и реализации мороженого.

«Сейчас организованна специальная комиссия, которая взяла анализы у сотрудников заведения, где продавалось мороженое. Так же взяты анализы с самого места реализации. Одна бригада индивидуально проводит беседу с больными, которые поступили с диагнозом отравления в результате употребления мороженого. Лабораторные результаты полученных анализов будут известны примерно в течение трех дней. Подробности мы еще сообщим», — сказал Жумагали Медетов, заместитель департамента охраны общественного здоровья по ЮКО.

Состояние госпитализированных стабильное. Всем больным оказывается медицинская помощь, проводятся противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения РК.

Бахром Абдуллаев