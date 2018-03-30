Дожди, град и заморозки обещают Шымкенту синоптики в ближайшую неделю с 31 марта по 6 апреля. О похолодании и осадках по Шымкенту и ЮКО сообщили в Южноказахстанском филиале РГП «Казгидромет».

По Шымкенту: днем 31 марта, сутки 1 апреля временами дождь, ночью 31 марта-1 апреля временами сильный дождь.

5 апреля временами в городе дождь, сутки 6 апреля сильный дождь, временами гроза, возможен град. В ненастные дни 31 марта, 1 и 6 апреля ветрено, порывы от 14 до 20 метров в секунду. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный.

31 марта — 2 апреля ожидается резкое понижение температуры ночью от 14-16 до 2-4 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки — 2 градуса. Днем понижение от 23-25 градусов до 8-10 градусов тепла.

3-6 апреля постепенное понижение температуры ночью от 7-9 до 3-5 градусов тепла, днем от 23-25 до 12-14 градусов выше ноля.

По ЮКО: Ночью 31 марта местами, днем на большей части — дождь. Ночью 1 апреля в горных районах области сильный дождь. Сутки 1 апреля осадки, в горных районах дождь, переходящий в снег.

4 апреля в горах кратковременный дождь, гроза. Днем 5 апреля, сутки 6 апреля по области сильные осадки, в горах мокрый снег. Местами грозы, возможен град.

Ветер юго-западный с переходом в северо-западный 9-14 метров в секунду, 1-3 апреля местами до 20 метров в секунду, днем 5 апреля, ночью и утром 6 апреля порывы местами до 28 метров в секунду.

31 марта-2 апреля понижение температуры ночью с 12-17 градусов тепла до 0-3 градусов мороза, днем снижение температуры воздуха по области от 20 градусов тепла до 305 градусов выше ноля.

3-6 апреля ночью в отдельных районах заморозки до -3 градусов, температура воздуха днем снизится с 22 градусов до 11-15, местами до 7 градусов выше ноля.