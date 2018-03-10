Многие люди сегодня задумываются об открытии собственного дела. Причин, по которым мало кто хочет работать «на дядю», множество: не устраивает размер зарплаты, условия труда, недостаточно свободного времени, плохой коллектив и прочее. Первый вопрос, который начинает волновать свободного от наемного труда человека, – каким бизнесом заняться?

Кто-то продает товары, кто-то услуги. Но есть и те, кто успешно продает знания. Если этот свободный человек еще и сам – мама, то найти новые принципы обучения детей и заняться этим – то, что доктор прописал.

Сегодня Мария уверена, что нашла свое место в жизни. Молодая мама, не досидев до конца декрета, собралась с духом и открыла собственное дело. Небольшое, но ниша была никем не занята и сегодня в центре у Маши занимается 30 детей.

И это мало, считает предпринимательница, но территория ее предприятия не позволяет принять больше. Мария открыла детский развивающий центр в новом микрорайоне Шымкента.

«Это своеобразная альтернатива детскому саду, – рассказывает Мария. – Тем более, в нашем микрорайоне подобных не оказалось. В центре города обучающих и всяких развлекательных детских центров много, а у нас нет. Подрастает ребенок и мне самой хотелось бы обучать и развивать его по всяким интересным, может быть, даже необычным программам. Сейчас столько всего в интернете, а главное, этому учат – велосипед изобретать не надо. Детский сад – это хорошо, но программа там не меняется годами, там утвержденный стандарт. А такие центры, как у нас, предлагают альтернативу в образовании. Другое изучение языков, другие игры, другие занятия…»

Первое и важное условие – нужны единомышленники, говорит Мария. Открыть детский развивающий центр не сложно. Было бы желание и базовое знание налогового законодательства.

Деятельность клубов, центров развития и прочих частных заведений – нелицензируемая. Несколько лет назад отменили обязательную лицензию даже на открытие детского сада. Только нужно получить разрешение санэпиднадзора и пожарных.

Санитарные врачи в такие центры не приходят, главное, соблюдать минимальные нормы по обработке санузлов, комнат, мебели и игрушек.

Обязательное условие – наличие санитарных книжек для всех сотрудников.

Периодически коллектив центра навещает медсестра из районной поликлиники и проверяет наличие свежей флюорографии (раз в год нужно проходить), и эти данные передает в СЭС.

Стоит, даже не стоит, а необходимо вызвать противопожарную службу – у нас в Шымкенте есть несколько частных фирм, которые сами все сделают, подпишут, где нужно, поставят огнетушители и повесят план эвакуации согласно нормам.

Большинство центров работают как ИП (индивидуальный предприниматель). Упрощенная форма налогообложения – 3% от оборота. То есть, от пробитой суммы по кассовому аппарату оплачивается в бюджет 3% плюс пенсионные и соцотчисления от зарплаты сотрудников.

Отчет по упрощенной форме считается самым простым и любые отчеты, заявления и т.д. можно сдавать электронно. Услуги бухгалтера стоят совсем недорого.

Когда оформлены документы и есть помещение, «в бой» вступают единомышленники. Ты можешь быть хоть семи пядей во лбу, но если ты не педагог, с детьми тебе делать нечего, уверена Мария. Любить детей обязательно, считает хозяйка центра, но любить их надо правильно. А правильности нужно учиться.

«У нас была бизнес-идея, которой мы придерживались – это развитие и обучение ребенка, – рассказывает Мария, – поэтому и персонал набирали соответственно. Вот главные действующие лица центра: няни, аниматоры, учителя, психологи. Но эта не школа и не детский сад, поэтому пришлось учиться и переучиваться. Родители, которые приводят своих детей, сознательно отказываются от садовского образования. В этом случае центр – это не няня-соседка, которая присмотрит за ребенком за умеренную плату, это определенная методика развития ребенка, за которую родитель готов платить…»

Итак, задачи детского центра, сформированные, наверно, с открытия первых подобных заведений:

наблюдение за детьми;

развитие детей по выбранной методике;

организация игровой деятельности детей;

организация грамотного взаимодействия детей между собой.

«Этих задач нужно придерживаться четко, – уверена Мария, – ни шага вправо, ни шага влево. Иначе сарафанное радио быстро разнесет, что «центр-то и не очень…»

За кредитами и поддержкой Мария не обращалась, справилась семейным бюджетом и вложила свои накопления. Но говорит, что можно обратиться в «Даму» и уже изучила все предложения по поддержке таких центров, как у нее.

Предприятие, занимающееся деятельностью в сфере образования, может рассчитывать на комплексную поддержку АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», так как в перечень приоритетных секторов экономики для потенциальных участников Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» включено образование (код ОКЭД – 85).

В рамках данной бизнес-идеи предприниматель может рассчитывать на следующие виды помощи:

– субсидирование процентной ставки по кредитам;

– частичное гарантирование по кредитам;

– развитие производственной (индустриальной) инфраструктуры;

– сервисная поддержка ведения бизнеса (воспользоваться данным видом поддержки можно после организации бизнеса, предусмотрено для действующего бизнеса).

Если для организации бизнеса начинающему предпринимателю недостает соответствующих знаний и умений, в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» предусмотрена поддержка начинающих предпринимателей (стартап-проекты).

Для получения вышеперечисленной поддержки необходимо обратиться в Центр обслуживания предпринимателей (ЦОП) по месту жительства – условия работы программы расписаны на сайте Фонда.

Самая большая проблема, считает Мария, это шагать в ногу с родительским временем и следить за персоналом.

«Все хотят работать с девяти до шести, – смеется Маша, – но и родители хотят работать так же. И ребенка своего они хотят привести, может быть, после шести вечера – на вечер. Или привести утром, а забрать в обеденный перерыв. Под эти обстоятельства нужно подстраиваться. Объясняю всем – у нас другой рабочий день, не такой, как у большинства родителей, но все в пределах трудового законодательства. Если не устраивает – мы расстаемся. А как по-другому? Объясняю, что если родителей не устраивает график нашей работы – у нас не будет детей и, естественно, не будет денег. В этом и огромный плюс таких центров – максимальное удобство для клиента. В другом случае родитель поведет ребенка в детский сад…»

К слову, если есть деньги и желание открыть детский обучающий, развивающий центр, но нет совершенно никаких знаний и опыта в этой сфере бизнеса, можно начать с франшизы. Вы приобретете готовую технологию создания и развития образовательного бизнеса и сэкономите себе массу времени и нервов. Не говоря уже о деньгах. Тем более, что в интернете можно найти немало интересных предложений по самым различным направлениям обучения.

Елена Бояршинова

Детские новости

Весенние каникулы

Третья школьная четверть, самая длинная в учебном году, близится к завершению.

Школьники с 1 по 11 класс отдохнут 13 дней (с 21 марта по 2 апреля 2018 года включительно). Ученики предшкольных и нулевых классов будут отдыхать от учебы 15 дней (с 21 марта по 4 апреля 2018 года включительно). Никаких каникулярных изменений пока не ожидается.

Март у школьников получается почти отпуском. Наравне со взрослыми школьники отдохнут и на 8 Марта. Как известно, Женский день дает казахстанцам четыре выходных – 8, 9, 10 и 11 марта. Но те школьники, которые учатся по шестидневке, 10 марта приходят в школу.

Кстати, согласно приказу, продолжительность учебного года в предшкольных классах – 32 учебные недели, в 1 классах – 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах – 34 учебные недели. Занятия, выпавшие на праздничные дни, переносятся на следующие дни с учетом интеграции содержания учебных программ за счет часов, отведенных на повторение.

Нулевые классы

Внедрение нулевых классов было запланировано в 2019 году, но теперь решено, что обязательные «нуляшки» не появятся раньше, чем к 2020 году.

«Для 400 тысяч детей необходимо выпустить новые учебники для нулевых классов. Так как мы переходим на латиницу, считаем правильным данные учебники печатать сразу на латинице. Это и финансово эффективно будет. На все это, на подготовку новых учебников, проведение экспертизы, пробации, на подготовку учителей, требуется время. Поэтому на нулевые классы перейдем к 2020 году. Такое изменение внесено в новую государственную программу», – сообщил министр образования Ерлан Сагадиев в ходе заседания Правительства РК.

По данным министерства, в рамках обновленного содержания на сегодня разработаны и внедрены учебники для 1, 2, 5 и 7 классов. На уровне начального образования вводятся единые базовые учебники. В 2018-2019 учебном году будут внедрены учебники для 3, 6 и 8 классов. На портале «Общественная оценка» размещены их макеты, проводится апробация.

Умный дом руками школьников

Проект экодома на солнечных батареях с использованием ветрогенератора и установки для сбора дождевой воды смастерили ученики гимназии Тараза. Экологичный дом работает от возобновляемых источников энергии и, соответственно, не наносит вреда окружающей среде.

Управляют экодомом дистанционно с помощью пульта. Макетом «умного» жилища юные изобретатели не ограничились – подсчитали стоимость установки на настоящий дом. Получилось 2 миллиона.

На сегодня 30% казахстанцев проживают в пустынных, горных и засушливых районах, и там нет никаких коммуникаций, говорят ребята. А подобные экодома обеспечат комфортными жилищными условиями 3,5 млн человек.