В Южном Казахстане с потеплением начнётся противоклещевая обработка. По словам специалистов, обработка возможна лишь при дневной температуре воздуха не меньше 18-ти градусов и без осадков. В противном случае, все усилия будут напрасны.

В этом году, по словам руководителя отдела ветеринарии и сельского хозяйства, обработают 2 млн.325 тыс крупнорогатого, 8 млн 729 тыс мелкорогатого скота, 61 млн квадратных метров загонов и 21 млн кв. м. буферных зон области. На это потребуется 50 тонн лекарственного раствора и 230 тонн сухого препарата.

«В этом году мы будем применять новые лекарственные препараты Дуплекс плюс и Кралин икс. Это — двухкомпонентные препараты, которые имеют двойную силу воздействия на клещей», — говорит Базарбек Омаров, руководитель отдела ветеринарии и сельского хозяйства ЮКО.

Стоит отметить, что в этом году на обработку было выделено 390 млн тенге. К работам по обработке скота и буферных зон планируется привлечь порядка 600 специалистов области.