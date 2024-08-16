В Шымкенте начались бесплатные дезинфекционные работы против клещей

В Шымкенте с 15 августа по 30 сентября текущего года будут проводиться масштабные дезинфекционные мероприятия, направленные на борьбу с насекомыми, в частности с клещами.

Эти мероприятия имеют первостепенное значение для обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности на территории города и профилактики энзоотических заболеваний, которые могут представлять угрозу как для животных, так и для людей.

Дезинфекция охватит как сельскохозяйственных животных, так и помещения, в которых они содержатся.

Эти меры особенно актуальны в контексте предотвращения распространения клещевых инфекций, которые могут серьезно навредить здоровью животных и создать риск для окружающей среды.

Дезинфекционные работы будут проводиться на бесплатной основе в тех домах, где зарегистрированы сельскохозяйственные животные и имеются соответствующие хозяйственные постройки.

Для обеспечения эффективности проводимых мероприятий владельцев домов просят заблаговременно подготовиться к дезинфекции.

В частности, рекомендуется:

Провести механическую очистку территории, которая находится в их собственности. Это включает в себя удаление мусора, сухой травы и других потенциальных мест обитания насекомых, что позволит дезинсекции быть более действенной.

Предоставить крупный рогатый скот специалистам-дезинсекторами для обработки. Данная мера важна для снижения риска заражения животных клещами, что может привести к серьезным заболеваниям.

Пчеловодов просят принять особые меры предосторожности и держать ульи на достаточном расстоянии от мест проведения дезинфекции. Это необходимо для защиты пчел, которые являются важным звеном в экосистеме и могут пострадать от воздействия химических веществ.

Организаторы мероприятия настоятельно рекомендуют всем жителям соблюдать установленные меры безопасности и проявлять ответственность при проведении дезинфекционных работ.

Это не только повысит их эффективность, но и поможет предотвратить возможные негативные последствия для здоровья людей и животных.

Ответственность за проведение данных мероприятий возложена на ГККП «Ветеринарная служба» управления сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкента.

Жители города могут обратиться по следующим контактным данным для получения дополнительной информации или в случае возникновения вопросов:

Адрес: город Шымкент, улица Байтула Баба, дом №9/15.

Контактные телефоны: 45-05-05, 45-05-22.

Эти меры направлены на обеспечение благополучия и безопасности населения, а также на сохранение здоровья сельскохозяйственных животных.