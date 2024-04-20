В Шымкенте начали обрабатывать территории против клещей. Сотрудники Центра дезинфекции и ветеринарной службы опрыскивают вокруг населенных пунктов, а также скотопомещения и буферные зоны.

Специалисты отмечают, что вещество безопасно для людей и домашних животных, а вот пчеловодов просят быть осторожнее. Во время обработки не выпускать насекомых. Такой защиты должно хватить на несколько месяцев.

«Противоклещевая обработка проводится за счёт бюджетных средств. Мы просим, чтобы горожане воспользовались этим. Необходимо лишь приготовить помещение, места. В случае, если вы обнаружили, что вас укусил клещ, следует незамедлительно обратиться к врачу», — говорит Азамат Тасболтаев, главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента.

Клещи – переносчики опасных инфекций. А Шымкент является эндемичным регионом по заболеваемости Конго-Крымской геморрагической лихорадкой. Поэтому два раза в год специалисты вынуждены выходить на борьбу с клещами. В этом году после укусов кровососущих уже 44 человека обратились за медицинской помощью.