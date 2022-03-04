Осторожно, наступает сезон клещей в Шымкенте!

С приходом весны наступает и период высокой активности клещей.

Когда погода становится теплее, паразиты выходят из спячки. Чтобы защитить людей и животных от этих опасных существ, городские парки и скверы Шымкента обрабатывают. В этом году обработкой займутся в апреле.

«У нас в этом году будут обрабатывать от клещей 11 населённых пунктов. Это у нас ежегодное весенняя обработка, она у нас проходит в два этапа. Например населённый пункт Акжар, Ақтас, Жаңаталап, в Енбекшинском районе например есть Жылан-бұзған. Обработка будет проводиться в населённых пунктах, в которых за последние два года у нас были зарегистрированы заболевания и затем положительные клещи»,- передает руководитель отдела ДСЭК г.Шымкента Балкумис Мусаева.

В прошлом году с укусами клещей к медикам обратились семь шымкентцев. Благо всё обошлось. Санврачи напоминают, клещи являются переносчиками не только опасных для человека — энцефалита, боррелиоза, но и конго-крымской лихорадки.

Заболевание может проявиться не сразу, а спустя две-три недели после укуса клеща. Тяжелые формы вируса могут привести к инвалидности и даже к смерти.

«Сначала у человека появляется высокая температура до 39 и 40 градусов, затем сильные головные боли, мышечные боли, слабость, рвота, понос может быть, покраснение глаз, лица, туловища, шеи и затем сыпь на теле. Потом уже кровотечение из носа, из десен, маточное и желудочное кровотечение и из разных органов»,- сообщает Балкумис Мусаева.

Пик активности клещей приходится на май-июнь, а опасность сохраняется до конца лета. В это время специалисты рекомендуют надевать светлую одежду и запастись репеллентами.