Новые дома в микрорайоне Нурсат в Шымкенте выглядят как после бомбежки. Многоэтажные дома № 19 и № 20 в жилом массиве Нурсат, построенные в мирное время, напоминают здания из фильмов про войну. Фасад, по словам местных жителей, смывает водой каждую осень и весну. Не лучшим образом выглядит и плитка на фундаменте дома.

Дома расположены неподалеку от областного акимата, но чиновников такое состояние новостроек, похоже, совсем не волнует.

«Мы неоднократно обращались в соответствующие инстанции по поводу качества строительства и отделки нашего дома. Даже при небольшом ветре или дожде отделка фасада начинает сыпаться и все это падает на автомобили. А что будет если штукатурка свалится на головы прохожих? Разве так можно строить», — рассказывает Ержан Махмудов, житель дома № 20.

9-этажки, расположенные в непосредственной вблизи от АДЦ, сдали в эксплуатацию в конце 2016 года. В этом году фасад домов будут ремонтировать уже второй раз.

Качеством строительства обеспокоены не только местные жители, но и депутаты маслихата. На внеочередной сессии городского маслихата народные избранники предложили продлевать гарантийные сроки.

«Я предлагаю: в типовом договоре срок гарантии должен продлеваться, если будет проведен дополнительный ремонт. Если на следующий год будут дополнительные работы, то необходимо продлевать гарантию снова, на три года», — уверен Нургазы Бухарбаев, депутат маслихата Шымкента.

Такое решение поддерживают и заказчики. «Все должно быть в рамках закона» -, говорят представители городского отдела строительства. Что касается компании, строившей дома на Нурсате, то дело уже передано в суд.

«Мы отправили строительные материалы, использовавшиеся при строительстве, в лабораторию для установления качества. Возможно, строительные компании просто доверились сертификатам качества самих строительных материалов», — говорит Бакытжан Егизбаев, заведующий сектором отдела строительства Шымкента.

За подобную безответственность и ненадлежащее качество проведенных работ одна из компаний оштрафована на 3 млн тенге.

Бахром Абдуллаев