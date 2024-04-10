Cрок гарантийного ремонта на соцобъекты увеличили в Шымкенте

В Шымкенте увеличили срок гарантийного ремонта на социальные объекты, передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ.

Теперь застройщики отвечают за качество своей работы уже не пять лет, а семь. Изменения внесли после того, как антикоррупционная служба совместно с акиматом провели мониторинг в сфере строительства.

Отечественное законодательство данные требования регулирует законом об архитектурной деятельности, а также Гражданским кодексом. Там гарантированный срок может меняться от 2 до 10 лет.

Фиксирует эти моменты техническое задание и договор госзакупок. И подобная формулировка с отсылкой на договор, по данным специалистов, позволяла заказчику и подрядчику самим устанавливать срок гарантии на новый объект. А потому гарантии на строительно-монтажные работы в регионах страны разные. Например, в городах Алматы и Актобе – 2 года, в Астане – от 3 до 5 лет.

«В целях недопущения некачественного строительства, а также исключения возможности самостоятельного выбора нужных сроков, по инициативе Департамента совместно с профильными управлениями акимата приняты приказы об увеличении гарантийного срока строительно-монтажных работ. Теперь в договорах о госзакупках и техспецификациях к лотам, указывают гарантию не менее 84 месяцев», — говорит Алексей Колосков, и. о. первого заместителя руководителя антикоррупционной службы г. Шымкента.