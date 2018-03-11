После избиения охранниками одного из шымкентских торговых центров парень был доставлен в больницу. 27-летний житель Шымкента находится в нейрохирургическом отделении больницы скорой помощи с закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами.

«10 марта пострадавший, 1991 года рождения был доставлен в приемное отделение врачами скорой помощи, — рассказали в приемном покое больницы, — помещен в отделение экстренной нейрохирургии с диагнозом закрытая ЧМТ, сотрясение головного мозга, ушибленная рана надбровной дуги справа. В настоящий момент состояние пациента средней тяжести, мужчина находится в сознании…»

Ярослав рассказал, что произошло ранним утром неподалеку от популярного в Шымкенте ТЦ.

«Мы с друзьями вышли устроить своеобразную акцию протеста — от игротеки, которая находится в нашем доме, нет покоя жителям этого дома. Клиенты ставят машины прямо под окнами, кричат, всю ночь шум-гам. Старики в нашем доме вообще не спят — невозможно, круглосуточный шум… Мы взяли стойку с Абаем (картонный портрет, стоящий у кафе) и поставили ее посередине въезда к игротеке. Решили, может быть деятель культуры остановит этот круглосуточный бардак… Напротив, около торгового центра, подметала женщина из ЛТД «Турмыс», она приняла нас за хулиганов и стала кричать. Я перешел дорогу и начал объяснять, что мы сделали и почему…»

В этот момент, по словам Ярослава, из торгового центра вышел охранник и оскорбительно выразился в отношении парня. Ярослав ему ответил и охранник его ударил.

«Я видел, как со стороны парковки и из торгового центра стали бежать охранники — они все были в классических костюмах — у них такая униформа. Они уже не разбирались, не спрашивали, что случилось, просто били, — вспоминает Ярослав, — мой друг, который побежал через дорогу, чтобы разнять и остановить, тут же был сбит с ног. Мужчин было около десяти человек — все в костюмах. Еще один товарищ, стоя на другой стороне дороги, хотел снять все на камеру телефона, но несколько охранников побежали к нему, ударили и забрали телефон…»

Ярослав рассказывает, что полицейские приехали по звонку представителя охраны торгового центра и их отвезли в Аль-Фарабийский отдел полиции. Уже полицейские вызвали скорую помощь, но приехавшие врачи перебинтовали ногу и предложили обезболивающее. Госпитализацию избитому парню никто не предложил.

«Уже в полиции представитель торгового центра начал говорить, что мы кидали камнями в изображение Абая, — рассказывает парень, — Мы его просто перенесли на въезд, никаких повреждений на изображении нет и быть не могло. Мы хотели культурой оградить наш дом от посетителей игротеки, которым культура неведома. Я потребовал адвоката, но никто не разрешил даже позвонить…»

Как только родители Ярослава увидели своего сына, сразу же вызвали скорую помощь. Без лишних слов избитого молодого человека госпитализировали.

Ярослав очень надеется, что удастся получить записи с видеокамер торгового центра и банка, расположенного неподалеку, а также камеры наблюдения с дороги. Тогда выяснится полная картина происшествия и виновные понесут наказание.