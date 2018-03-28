Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев ознакомился с работой таможенного поста «Жибек Жолы» в ЮКО

Сегодня в ходе рабочей поездки в Южно-Казахстанскую область Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев вне запланированной программы посетил таможенный пост «Жибек Жолы» в Сарыагашском районе, передает primeminister.kz.

Международный контрольно-пропускной пункт расположен в селе Жибек Жолы на границе с Узбекистаном. Здесь осуществляется пограничный контроль лиц и транспортных средств, пересекающих границу в обоих направлениях.

Премьер-Министру РК Бакытжану Сагинтаеву доложили, что в сутки через таможенный пост проходит до 25 тысяч физических лиц и до 100 транспортных средств. Вместе с тем, по словам руководителя ТОО «КазЖолСервис» Е. Диканбаева, строительство нового здания автовокзала позволит создать все условия для наращивания пассажиропотока и объема грузовых перевозок между двумя странами.

В ходе осмотра о деятельности КПП, работе по расширению территории таможни, благоустройству четырех пунктов таможни, расположенных на территории Сарыагашского района, доложил аким Сарыагашского района Кайрат Абдуалиев.

Напомним, сегодня по поручению Главы государства Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев находится с рабочей поездкой в Южно-Казахстанской области. Цель поездки — ознакомиться с ходом реализации Посланий Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» и Пяти социальных инициатив.