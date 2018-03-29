Швейные иглы в голове и кислота в меню: Малышку из ЮКО убивали в течение трех лет

Глава благотворительного фонда ДОМ Аружан Саин рассказала совершенно шокирующую историю о том, как маленькую девочку из ЮКО умышленно убивали в течение 3 лет — малышке вкалывали иглы в тело и голову и травили кислотой.

Совпадение это или уже система, но происходил этот ужас в Сарыагашском районе ЮКО. А следователь, «замявший» это дело, и следователь, работавший со случаем с «сексуальным насилием» над мальчиком из того же района — предположительно, один и тот же человек, передает ИА «NewTimes.kz».

По словам Саин, в январе 2016 года в фонд обратился мужчина — отец девочки Айны (имя изменено) 2011 года рождения из ЮКО. Родитель просил помочь ему с лечением ребенка за рубежом.

«В соответствии с процедурой, установленной в фонде, мы направили все полученные от родителей ребенка медицинские выписки в разные клиники, в том числе в международный отдел сети индийских клиник FORTIS и MedIndia, для подбора клиники и вариантов лечения», — пояснила глава фонда ДОМ.

Выводы, к которым пришли индийские врачи, изучив медицинские документы девочки, шокировали и их самих, и работников фонда. Специалисты установили, что Айне «умышленно систематически наносился тяжкий вред здоровью, который неизбежно привел бы к ее смерти».

«Мы проконсультировались у казахстанских докторов, они подтвердили выводы зарубежных коллег», — констатирует Саин.

Далее она пояснила, о каком именно тяжком вреде здоровью идет речь. В хронологической последовательности. Получившаяся картина ужасает.

— Июнь 2012 года. Ребенку годик. Тяжелая черепно-мозговая травма. Характер травм вызывает сомнение в том, что ребенок упал сам.

— Январь 2013 года. Ребенку почти полтора года. Швейные иглы в родничке.

— Май 2013 года. Девочке еще нет двух лет. Ожог пищевода до желудка, при этом пострадали ротик и носик ребенка. Это указывает на то, что Айну насильно поили чем-то едким. Девочка не может самостоятельно есть, питается через зонд только жидкой пищей.

— Апрель 2014 года. Ребенку два года и 8 месяцев. Швейные иглы в спине и грудной клетке малышки. Одна из игл прошла всего в миллиметре от сердца и едва не задела позвоночник. Некоторые иглы врачи не смогли вытащить из тела девочки.

Общее состояние ребенка, продолжает Саин, опираясь на медицинские выписки: истощение, гепатомегалия, гнойный эзофагит, двусторонняя пневмония, обезвоживание. Вес Айны в 5-летнем возрасте составлял чуть более 8 килограммов.

Как отмечает глава фонда, при поддержке специалистов ДОМа Айну сначала госпитализировали в республиканскую клинику НИИ Педиатрии в Алматы, а затем отправили в клинику FORTIS в Индию. Однако отец девочки, отмечает Саин, отказался от лечения, предложенного зарубежными докторами, и вернулся в Казахстан.

Специалисты фонда ДОМ отправили письмо в Генпрокуратуру, в котором подробно описали ситуацию с ребенком. К своему обращению приложили медицинские выписки Айны.

«Так как в семье кто-то явно систематически пытается ее убить.

В своем обращении в Генпрокуратуру мы просили срочно изолировать ребенка от семьи, кроме, может быть, отца, который, как мы видим по документам, обращается в больницы, а также в наш фонд за помощью ребенку. Но, на наш взгляд, он также может быть виновным либо может покрывать кого-то из членов семьи, поэтому не обращается в правоохранительные органы.

Предпринять меры по расследованию фактов нанесения вреда здоровью и действий, направленных на угрозу жизни ребенка. В случае доказанности опасности для ребенка в семье, лишить родительских прав родителей, привлечь виновных к ответственности.

Провести расследование и предпринять меры в отношении медучреждений и госорганов, которые при госпитализации ребенка, видя, какие травмы и увечья он получает, а также инородные тела в теле девочки, не обратились в правоохранительные органы, не предприняли мер по защите жизни и здоровья ребенка, тем самым допустив нанесение еще большего вреда здоровью, подвергая опасности жизнь девочки.

Мы настаиваем на том, что, видя систематическую угрозу жизни, местные учреждения, департамент здравоохранения, органы опеки не могли не понимать, что ребенок находится в опасности», — возмущается глава благотворительного фонда.

И констатирует неутешительный факт.

«Генеральная прокуратура направила наше обращение в прокуратуру ЮКО. И все», — замечает она.

По ее словам, не помогло и повторное, через год и месяц, обращение в главный надзорный орган страны. Причем в этот раз документы принял лично Андрей Кравченко, в тот момент — замгенпрокурора.

Саин добавляет, что не удалось растревожить струны души и уполномоченной по правам ребенка в Казахстане Загипы Балиевой. Хотя та лично приняла обращение благотворителей в ходе встречи в апреле 2016 года.

«До сих пор ответа по этой девочке, да и по другим детям от генеральной прокуратуры мы не получили. Наши обращения попадают, конечно, не к генпрокурорам, а в отдел по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних. К сотрудникам, к которым мы уже испытываем стойкое недоверие, так как ни одна ситуация по нашим обращениям, с момента, как туда пришли эти сотрудники (примерно, 2014 год), не была доведена до конца. Меняются генеральные прокуроры, а там сидят одни и те же люди. В телефонных разговорах мы слышим одно и то же – не может быть, чтобы вам не отправили ответ. Сорри, тут вопрос даже не в самом ответе, а в том, что дети в беде, и никто им не помогает! И это при обращении в высший орган надзора за соблюдением прав граждан Казахстана!» — возмущается глава фонда ДОМ.

Она отмечает, что благотворители потеряли контакт с отцом девочки.

«По сей день у нас нет никакой информации о том, что с ребенком, жива ли она. Отец, видимо, сменил телефон. Он был невероятно зол, что мы обратились прокуратуру, требовал, чтобы мы забрали письмо. Как ей помочь — мы не знаем. Этим должны заниматься те, кто обязан! Врачи, получая детей с такими травмами, – вызывать полицию. Полиция — заводить уголовные дела и находить преступников. Прокуратура – надзирать за соблюдением прав детей. Суд – определять вину и меру наказания. Но ведь этого не происходило», — отмечает Саин.

Не происходило этого, далее рассуждает глава фонда ДОМ, и в случае с 7-летним мальчиком из села Абай Сарыагашского района ЮКО – его бабушка полгода обивала пороги кабинетов, жалуясь, что ее внука, ученика 1 класса, по его словам, несколько месяцев насилуют старшеклассники из соседней школы, а чиновники и в ус не дули.

Этот 7-летний мальчик и малышка Айна, судя по всему, из одного района ЮКО — Сарыагашского. А еще в их делах, по информации Саин, разбирался один и тот же следователь «по имени Тофик».

«От Курмангазы Мусира (доверенного лица мальчика – прим.) узнали, что номер телефона у того следователя, который вел дело девочки, и номер телефона того Тофика, который вел дело мальчика – одинаковый», — отметила она.

Трагедии с этими двумя детьми, по мнению Саин, «не просто системный сбой, это горе, беда людей, которые там живут».

«И наша вина в этом тоже есть. Мы публично не писали о случае с девочкой Айной, так как он… слишком трагичный, страшный.

А следователя тоже зовут Тофик… Из-за того, что с этой девочкой там все сошло с рук, может, поэтому они также халатно отнеслись к мальчику? А может не только к ним? Надо проверить все заявления, все сигналы, может, там тоже есть дети в беде, кому еще можно помочь?

Мы, команда фонда, чувствуем свою вину. Потому что надо было бить, бить в одну точку, может, писать постоянно в Facebook’е, как мы уже стали делать, потеряв веру.

Но у нас нет людей, чтобы непрерывно сопровождать юридически каждую ситуацию. А мы получаем сотни просьб о помощи от родителей со всего Казахстана… Не справляемся. Опускаются руки. Но кто-то же должен делать хоть что-то.

Да, сейчас есть те, кто говорят, что мы раздули ситуацию с 7-летним ребенком в своих целях. Товарищи, встаньте на наше место. Займитесь всеми этими проблемами. Достучитесь до Тофиков, например.

Мы каждую неделю можем проводить пресс-конференции по подобным ситуациям. Но мы пишем в госорганы, стараемся сдвинуть систему, чтобы она работала. Иногда успешно. Иногда нет, как в случае с этой девочкой.

А следователя зовут Тофик. У него есть руководство. У этого руководства есть свое руководство.

А в Генеральной прокуратуре, в отделе по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних, сидят тоже как бы люди, которые принимают наши письма…

Как не опустить руки? Как не бросить очередного ребенка без помощи?» — риторически резюмировала глава фонда ДОМ Аружан Саин.

*В основе материала – пост Аружан Саин в Facebook’е, использованный с ее разрешения.