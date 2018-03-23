Известный адвокат Серик Сарсенов скончался в Алматы, передает Tengrinews.kz.

Серик Сарсенов скончался в больнице после продолжительной болезни ночью, 23 марта. В Алматинской городской коллегии адвокатов сказали, что похороны пройдут предположительно завтра, 24 марта.

29 декабря 2017 года Серику Сарсенову исполнилось 65 лет. Серик Сарсенов известен по громким делам. Он защищал пограничника Владислава Челаха, которого за убийство 15 человек на погранзаставе приговорили к пожизненному сроку. Также представлял интересы экс-судьи Кульпаш Утемисовой, которую признали виновной в вынесении неправосудного решения. Кроме этого, его клиентами были Еркин Избасар (подозреваемый по делу ОПГ «Четыре брата»), Нурбек Ажимбай (дело об убийстве в Астане 23-летнего студента Ерасыла Аубакирова) и другие.