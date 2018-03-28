Тело пропавшей в ЮКО семилетней девочки нашли спустя два дня после ее исчезновения, передает пресс-служба ДЧС региона.

«28 марта в 19:58 тело девочки обнаружили в канале Таскен», — сообщила пресс-секретарь областного ДЧС Зарипа Турысбекова.

Как рассказали в ведомстве, 26 марта в УВД Сарыагашского района поступило сообщение о пропаже от бабушки ребенка.

«Учитывая возраст пропавшей, сотрудники полиции незамедлительно приступили к ее поиску. Для этих целей были задействованы более 150 человек из числа сотрудников внутренних дел, а также сотрудников ДЧС», — отметили в ДВД.

Однако 28 марта около восьми вечера тело семилетней девочки было найдено у водоема. Проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз.