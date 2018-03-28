В Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области потерялась семилетняя девочка. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщила мать пропавшей.

Учащаяся первого класса Инабат Мухтаркожа недавно побывала в гостях у родственников со стороны матери. По словам мамы девочки Акботы Каукеновой, Инабат потерялась 26 марта, днем между 13:00 и 14:00 по местному времени.

«Мы сами проживаем в ауле Кожатогай Арысского района. Недавно дочка погостила у наших родственников. В этот день она играла во дворе. И, видимо, вышла на улицу. Сейчас мы все ее разыскиваем. Я даже не могу предположить, что с ней могло случиться. Нет никаких вестей. Она родилась в 2010 году и учится в первом классе», — рассказывает мама пропавшей девочки.

О пропаже ребенка сообщили и в полицию, и стражи порядка тоже подключились к поискам.

«Мы в полицию сообщили сразу в тот же день. Они сейчас проводят поисковые мероприятия. Мы обратились за помощью и в местное телевидение», — сообщила Акбота Каукешова.

К поискам семилетней девочки в Сарыагашском районе ЮКО подключились водолазы. Об этом сообщила главный специалист пресс-службы областного ДЧС Зарипа Турысбекова.

По ее словам, возле аула Акниет, где находилась пропавшая девочка, протекает водный канал Таскен. Родственники высказали версию, что она могла упасть в этот канал.

«К нам сообщение о пропаже девочки поступило 26 марта, ночью. На место происшествия утром в 6:40 по местному времени прибыли с Шардаринского поста шесть спасателей, которые проводят поисковые мероприятия. Им предоставлена необходимая техника и лодка», — отметила Зарипа Турысбекова.