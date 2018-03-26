По предварительным данным, при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово погибли девять детей, передает РБК. Всего, по последним данным, жертвами пожара стали 37 человек. Еще 64 человека считаются пропавшими без вести, из них 41 — дети.

Как минимум девять детей стали жертвами пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил замначальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Борис Дедюхин.

​«Погибли 37 человек, их тяжело опознать. Предварительно, среди них девять детей», — сказал он на заседании оперативного штаба.

«По заявлениям родственников, пропавшими без вести числятся 64 человека», — уточнил Дедюхин. Ранее власти сообщали о 69 пропавших без вести, при этом уточнялось, что 40 из них — дети.

Несмотря на то, что ранее МЧС объявило об окончании тушения пожара и начала проливки помещений, у пожарных еще нет доступа во все помещения. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков, передает ТАСС.

«Пожарные и спасатели работают с риском для жизни и здоровья, так как внутри неустойчивые конструкции, сильное задымление. Доступа в отдельные помещения нет из-за высокой температуры», — сказал Пучков на заседании штаба.​

Замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) Андрей Мамченков заявил, что спасатели ведут розыск 41 ребенка.

«По предварительным данным сейчас проводится поиск 41 ребенка», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

При этом он уточнил, что пожарные все еще не могут добраться до третьего кинозала, который расположен на четвертом этаже. «Доступ затруднен как обрушившимися конструкциями так и сильным задымлением», — пояснил Мамченков.

По словам осведомленного источника агентства, существует угроза обрушения между четвертым и третьим этажом. «Есть данные о возможности обрушения конструкций между четвертым и третьим этажами ТЦ», — сказал он.

Пожар начался около 12 утра мск. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра. Площадь пожара превысила 1500 кв. м, через несколько часов на площади 1200 кв. м обрушилась кровля внутри центра, между третьим и четвертым этажами рухнули перекрытия.



Около 23:00 мск спасательные службы сообщили, что открытое горение в торговом центре ликвидировано. По словам вице-губернатора Кемеровской области Владимира Чернова, пожар начался по вине подростков. «Предварительная версия, что у кого-то из ребятишек была зажигалка. Воспламенение началось с поролона в батутном бассейне, который вспыхнул как порох», — сказал он.

В то же время источники РБК рассказали, что одной из приоритетных версий является дефект электросетей.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подтвердил, что при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибла его несовершеннолетняя родственница. Об этом он сказал на брифинге, передает «Интерфакс».

​«Необходимо людям помочь, поддержать чтобы они понимали, что это общее горе, я это лично глубоко переживаю. У меня очень близкий родственник погиб, девочка», — сказал он.

Почти всех пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово отпустили из больницы домой. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил заведующий отделением токсикологии областной больницы Константин Сиворонов, передает «РИА Новости».

«37 обращений к нам было. В настоящее время на лечении находятся восемь пострадавших. У семерых среднее, у одного легкое состояние», — сказал он.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в медицинских кругах сообщает, что из окна горящего ТЦ выпал подросток. «Он находится в реанимации в состоянии искусственной комы. У него многочисленные травмы, переломы», — рассказал собеседник агентства.

фото с сайта rbc.ru