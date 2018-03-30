Сегодня масштабные пожарно-тактические учения прошли на территории торгово-развлекательного центра «SHYMKENT PLAZA». В них были задействованы 12 автомашин службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, а так же более 80 сотрудников Департамента по ЧС. Согласно плану учений пожар разгорелся в одном из кинозалов развлекательного центра на 3-ем этаже.

Сигнал о пожаре в торгово-развлекательном центре «SHYMKENT PLAZA» поступил на пульт пожарных автоматически, с первыми клубами дыма сработала компьютерная система оповещения. А уже через считанные минуты к месту происшествия подъехали первые пожарные автомашины. Прибывшие спасатели эвакуировали обслуживающий персонал и посетителей, и приступили к тушению условного огня. Эвакуация прошла оперативно учитывая, что численность только обслуживающего персонала центра насчитывает 400 человек.

Нургали Жунисов, заместитель начальника ДЧС ЮКО: «По тактическому замыслу очаг пожара находится на третьем этаже в кинозале номер пять, по данным руководителей пожара составил 60 квадратных метров. На данные учения привлечено 11 специальной техники и 85 человек личного состава».

Очагом возгорания в тактическом учении не случайно был выбран кинотеатр и прилегающая к нему территория. Именно здесь обычно собирается больше всего посетителей. А учитывая трагический опыт кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» здесь может оказаться больше всего пострадавших. Впрочем в открытом полтора года назад центре «SHYMKENT PLAZA» по словам руководства заведения противопожарная безопасность была заложена ещё на стадии проектирования.

Марат Калдыбаев, генеральный директор проекта «SHYMKENT PLAZA»: «Этот ТРЦ разрабатывала известная архитектурная английская фирма «Беной» — это ведущее мировое бюро по проектированию зданий и англичане очень щепетильно относятся к мерам безопасности. Здесь предусмотрены 18 эвакуационных выходов 6 лестничных пролётов. Полностью оборудованы системой навигации стык. У нас по всему центру 48 тысяч квадратных метров оборудовано более 3-х тысяч дымовых и тепловых датчиков».

С тем, что противопожарная безопасность в этом торгово-развлекательном центре отвечает всем нормативам согласны и сотрудники по ЧС. В ходе учений пожарные и работники «SHYMKENT PLAZA» отработали совместные действия в случае реальной угрозы стихийного бедствия. Тактическая отработка получила самую высокую оценку со стороны руководителей учений.

Данияр Худайбергенов