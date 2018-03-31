Признать виновным в совершении убийства, а также поджоге с целью скрыть преступление — таков вердикт суда 27-летнему Мурату Макулбекову, жителю села Ошакты Сарыагашского района. Мера наказания — 11 лет строгого режима.

19 сентября прошлого года в селе Ошакты Сайрамского района убили 30-летнюю сельчанку, подрабатывавшую портнихой. Под подозрением оказался Мурат Макулбеков, за месяц до этого делавший заказ у швеи. По версии следствия, именно в то время он начал добиваться взаимности от замужней женщины, но безрезультатно. В день убийства он вооружился ножом и вновь отправился к соседке. Но и на этот раз не достигнув взаимности, расправился с ней, нанеся более 20 ножевых ранений, а затем поджог ее дом.

В полиции Мурат во всем признался.

Однако адвокаты заявляют — прямых улик у следствия нет, а признания получены под пытками. Причем следы избиений четко зафиксированы самими полицейскими.

Серик Медетов, адвокат: «В СИЗО Сарыагашского района нам по запросу дают ответ, что когда парень к ним был доставлен, на нем никаких телесных повреждений не было. Это зафиксировано осмотром фельдшера. Но, когда, спустя неделю, моего подзащитного переводят в Шымкент, в СИЗО ИЧ 167/11, то там фиксируют на его теле телесные повреждения. Есть также и судебно-медицинская экспертиза, что на теле подзащитного имеются синяки от тупых твердых предметов. То есть эти синяки он получил когда находился в СИЗО Сарыагашского района, который причастен к этому».

Сам Мурат Макулбеков в своем заявлении, направленном в спецпрокуратуру, сообщает: «Когда меня посадили в спецприемник, то отвели не в камеру, а сразу завели в кабинет начальника. Там находились полицейские, они привязали мне руки скотчем к ножке стола и начали избивать. Дубинкой били по ступням, по лицу, по груди. Я потерял сознание. Когда очнулся, решил подписать все, что они мне предлагали».

По факту пыток в полиции прокуратура начала расследование, которое, однако, никаких нарушений не выявило. После чего суд и признал Мурата виновным.

Серик Медетов, адвокат: «Это уголовное дело длилось более 4-х месяцев и по результатам проверки, вот только вчера, 28 марта, были проведены следственные мероприятия. Были проведены опросы, очные ставки. И 29 утром уже они выдают постановление о прекращении производства. У меня возникает вопрос — как уголовное дело, следствие по которому тянулось более 4-х месяцев, в течении даже не суток, а в 5-6 часов они прекратили уголовное производство, ссылаясь на то, что в составе действий сотрудников полиции нет ни каких нарушений».

Адвокаты заявляют, что с материалами расследования спецпрокуратуры они даже не были ознакомлены и собираются обжаловать не только приговор, но и решение прокуратуры, закрывшей дело о пытках в полиции.

Данил Шемратов