В Шымкенте войсковой наряд Нацгвардии задержал предполагаемого педофила, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Инцидент произошел накануне вечером около в 20:45 по улице Уалиханова в Енбекшинском районе Шымкента.

«К начальнику патрульной группы обратилась гражданка с просьбой найти неизвестного мужчину европейской внешности. По словам женщины в ее отсутствие в подъезде многоэтажного жилого дома к ее двум 6-летним дочерям подошел подозрительный мужчина в возрасте 25-30 лет одетый в светлую куртку. Без применения насилия, он уговорил маленьких девочек раздеться, после чего сфотографировал их на свой планшет», — говорится в сообщении.

Начальник патрульной группы, взяв ориентировку немедленно передал ее всем войсковым нарядам и принялся за поиски. Совместно с патрульными рядовыми спустя час в соседнем дворе, задержали данного гражданина по ориентировке.