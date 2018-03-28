В Шымкенте завершилось судебное следствие по делу «о пропаганде терроризма»

Аль-Фарабийский районный суд города Шымкента сегодня объявил о завершении судебного следствия по делу продавца телефонов Бакытжана Изтилеуова, обвиняемого в пропаганде терроризма.

Суд приступил к рассмотрению данного дела 20 февраля. Изтилеуов был задержан в сентябре в Шымкенте как подозреваемый «приверженец нетрадиционного религиозного течения». С тех пор меру пресечения в виде содержания под стражей ему неоднократно продлевали. Изтилеуову инкриминируют часть 1 статьи 174 уголовного кодекса («Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни»), а также часть 1 статьи 256 уголовного кодекса («Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма»). В случае признания виновным Изтилеуову грозит до семи лет лишения свободы.

Адвокат предложил прокурору заключить процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Председательствующий судья Еркебулан Тулешов объявил на заседании, что суд без участия сторон провел допрос нескольких свидетелей в целях обеспечения безопасности этих свидетелей. Суд огласил состоящее из четырех томов заключение экспертизы, пришедшей к выводу, что исследованные материалы содержат «признаки разжигания религиозной розни и призывов к совершению акта терроризма».

Адвокат Нуржан Толегенов попросил судью Еркебулана Тулешова продемонстрировать в суде видеозапись, снятую свидетелями по инициативе следователей.

— На данном видео видно, как Бакытжан Изтилеуов продавал два телефона. На один из них Изтилеуов загрузил фрагмент из Корана, взятый из эфира местного телеканала, и отформатировал память на втором. Изтилеуов признаёт себя виновным частично — по пункту 1 статьи 174 — в том, что продавал телефон, предварительно загрузив в него фрагмент из Корана, — сказал адвокат.

Судья, прокурор и адвокат исследовали видеозапись, после чего судья объявил о завершении судебного следствия и попросил стороны приготовиться к прениям. Прокурор, после того как ознакомился с видеозаписью, попросил суд предоставить время до перехода к прениям сторон. Адвокат поддержал просьбу прокурора и предложил заключить процессуальное соглашение о признании подсудимого виновным по части 1 статьи 174.

Задержанные в Южно-Казахстанской области в один день с Изтилеуовым граждане — Алпамыс Жусипбеков и Самат Борашев — судом ранее были признаны виновными в возбуждении розни и приговорены к ограничению свободы.